Début de la saison estivale au Parc Mille Lieux de la colline

Le Parc Mille Lieux de la colline sera prêt à accueillir la population et les touristes dès le matin du 21 juin prochain. Le parc sera ouvert tous les jours de 9h30 jusqu'à 16h30, et ce, jusqu’au 24 août.

« Petits et grands pourront venir profiter de nos nombreuses attractions, telles que les jeux d’eau, la piste de course, le labyrinthe, la montagne magique, la gare et le train de Loco, ainsi que le village célèbre de Capucine de la fontaine, Bouillon et Axelle! », indique l’organisation par voie de communiqué.

Au cours de l’été, une programmation variée d’activités sera proposée et saura certainement divertir toute la famille. L’horaire complet est en ligne sur la page Facebook du Parc Mille Lieux de la colline et sur le site internet. Spectacles divers et journées thématiques sont notamment prévus.

Nouveautés 2025

Cette année, les visiteurs auront l’opportunité d’utiliser le nouveau passeport familial et le nouveau forfait à la journée pour deux adultes et trois enfants.

De plus, un nouveau partenariat permettra de renommer la Place de la Famille. En effet, celle-ci sera désormais connue sous le nom de La Maison des Fous du Roi, de concert avec la populaire troupe d’artistes spécialisés en animation d’événements.