38 000$ amassés pour la Fondation Arianne

Le Festival bateaux-dragons de Saguenay a clôturé sa 10e édition dimanche en fin de journée. L’événement, qui s'est tenu au Parc de la Rivière-aux-Sables de Jonquière, a permis d’amasser le montant de 38 000$, soit la même somme que l’an passé.

À l’occasion de cet anniversaire, l’organisation a franchi le cap des 200 000$ remis à la Fondation Arianne. Lors de la dernière journée de compétition, ce sont 76 équipes qui se sont affrontées, les finales débutant sur le coup de 15h. Et pour une deuxième année consécutive, le festival a comblé sa liste d’inscriptions, avec 152 équipes.

Événements 2M chapeautait à nouveau l’activité. Son directeur général, Martin Tremblay, livre ses commentaires.

« C’était vraiment une très belle édition. On craint toujours de savoir si le concept va s’essouffler, surtout après 10 ans. Je crois toutefois qu’on est reparti pour un autre 10 ans, c’était une belle atmosphère, une merveilleuse ambiance, on en ressort très satisfait! »

D’avoir aussi réussi à amasser 38 000 $ est un bel exploit dont toute l’équipe organisatrice est fière. Et le weekend dernier a aussi été sous le signe de l’émotion, comme le confie Martin Tremblay.

« On est le seul festival qui fonctionne avec des dons, c’est notre modèle d’affaire qui est bâti comme ça. Et oui cette année on parle d’un 38 000$, mais au cours des 10 dernières années, on va avoir amassé 200 000$. C’est d’autant plus spécial, car aujourd’hui même, ça va faire 10 ans qu’Arianne est décédée. Pour tous les membres de l’équipe, c’était très émotif cette fin de semaine », laisse-t-il savoir.

Comme le confirme M. Tremblay, le festival des bateaux dragons sera assurément de retour l’an prochain pour une 11e édition.

Rappelons que la Fondation Arianne a pour mission de soutenir financièrement les proches d’enfants malades au Saguenay-Lac-Saint-Jean.