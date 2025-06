Les jeudis, place au Get Down du Bassin  

Le Get Down du Bassin, de retour cet été pour sa cinquième édition, est un événement rassembleur qui invite les gens à entrer dans le monde du Hip-hop chaque jeudi au parc du Bassin à Chicoutimi.

Danseur professionnel depuis plus de 10 ans, Émile Allard-Jacques, ou de son nom d’artiste So Jack, organise l’événement dans le but de développer l’esprit de communauté au Saguenay avec sa passion pour la danse. « La communauté, c’est ce qui manque dans notre société selon moi. C’est d’être capable de se rassembler pour le plaisir d’être ensemble. Le prétexte de la danse et de profiter de l’été dans un beau parc est suffisant quant à moi pour sortir de chez soi et juste avoir du plaisir. »

Le Get Down du bassin se veut inclusif, et tout le monde peut venir y participer gratuitement. De nombreux enfants et familles se sont d’ailleurs déplacés le 5 juin dernier afin d’assister à la première de la saison. Entre le skate-park et la Petite Maison Blanche, Émile Allard-Jacques apporte son plancher de danse, son système de son et laisse libre cours aux prestations des visiteurs. « On s’arrange pour que la soirée soit plaisante, les gens peuvent danser, prendre le micro pour improviser un rap. Ce n’est pas une compétition, l’objectif est vraiment de se rassembler autour du plaisir de la danse sans avoir l’objectif de performer », dit-il.

Des styles de danse comme le breakdance, le popping ou le locking se retrouve tous au même endroit, et il est possible d’y participer tous les jeudis soir de 17 heures à 21 heures.