Un rêve qui se concrétise pour Jonathan Thibeault

Le co-fondateur d’OXIA Studio et consultant en communication numérique, Jonathan Thibeault, verra l’un de ses rêves se concrétiser dans quelques mois, soit celui de fonder le tout premier studio d’enregistrement de baladodiffusion, ici dans la région. Le NOD lab, de son nom, sera situé au 3639, boulevard Harvey à Jonquière, et sera accessible à partir de septembre pour la production.

« Ça fait cinq ans que je suis en affaires avec mon entreprise OXIA Studio, et ça fait depuis que j’ai 15 ans que j’ai des projets entrepreneuriaux et du plus loin que je me souvienne, mon frère et moi avons toujours voulu créer une webtélé, qui était ensuite devenue une entreprise de production vidéo. Puis, à travers les années, mon frère, qui était jusqu’à l’an dernier mon associé, m’avait déjà dit qu’il aimerait ça ouvrir un studio pour faire de la radio web. Je me suis ensuite moi-même posé la question à savoir pourquoi il n’y avait pas ce genre d’offre dans la région, pour le balado », raconte l’ancien étudiant en Art et technologie des médias (ATM).

L’idée de vouloir fonder un studio de balado libre-service a continué de germer au fil du temps. C’est en février dernier qu’il a décider de se lancer dans ce projet, qui comprend plusieurs facettes.

« La disposition sera un peu comme un espace de co-working, mais équipé pour effectuer de l’audio et de la vidéo. Et contrairement à ce que certains pourrait penser, ce n’est pas non plus seulement pour faire de l’argent, mais aussi pour communiquer et créer du contenu, sans bloc publicitaire et sans musique, pour captiver les gens », explique-t-il, ajoutant que l’objectif ultime est surtout de démocratiser le médium au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des investissements estimés à plusieurs dizaine de milliers de dollars ont été nécessaires pour mettre le projet sur pied.

Deux studios aux fonctionnalités diverses

Le local de NOD lab, d’une superficie de 777 pieds carrés, sera divisé en deux studios distincts. Les gens qui feront leur entrée pourront prendre leur temps pour bien travailler.

« Le premier studio est de style table-ronde, avec quatre micros disponibles, et une cinquième place au cas où un opérateur s’y joindrait. Le tout dans une ambiance accueillante, feutrée, et minimaliste. La décoration et la luminosité pourront être ajustés selon les besoins des clients. Le deuxième studio se présente en format salon, pour deux à trois personnes », précise l’instigateur du projet.

Le studio table-ronde est celui qui ouvrira ses portes en premier, notamment en raison du fort potentiel de demandes qu’il risque de générer au démarrage. Déjà, une quarantaine de personnes se sont exprimées auprès de M. Thibeault pour différents projets.

Un accès facile

Le lieu sera accessible facilement, autant pour les usagers que les entreprises. Une inscription en ligne sera nécessaire pour réserver une plage horaire. Les gens pourront entrer dans les studios à l’aide d’un code ou d’un téléphone. Ils pourront réserver leur temps à la carte ou via un abonnement mensuel.

Jonathan Thibeault aimerait, plus tard, offrir de la formation par le biais de dîners-conférences sur des sujets qui vont pouvoir outiller les entreprises.