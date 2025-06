La communauté craint le recul des droits

En cette année 2025 marquée par une instabilité socio-économique croissante, les communautés LGBTQIA2+ vivent dans un climat de plus en plus lourd, entre inquiétudes pour leur sécurité et craintes d’un recul des droits durement acquis. Cela étant dit, ce mois de la fierté est l’occasion pour l’organisme régional Diversité 02 de rappeler ses services, qui sont d’autant plus importants à l’heure actuelle.

« Il y a des enjeux qui sont quand même très présents en termes de la peur du recul des droits, l’augmentation des messages haineux, des comportements violents envers les communautés, donc c’est certain que l’on touche à un autre angle d’intervention plus spécifique », évoque la directrice générale de Diversité 02, Roxanne Gervais.

Une étude menée par l’organisme GRIS-Montréal, et dont les résultats avaient été dévoilés en janvier dernier, évoque le fait que les adolescents affichent un inconfort de plus en plus grand face à la diversité sexuelle. C’est la première fois en 30 ans que le groupe de recherche observait un recul des attitudes chez les jeunes face à cette réalité. Un recul, d’ailleurs, qui devrait être encore plus marqué en 2025.

« C’est sûr que le sentiment d’insécurité est constamment en croissance, autant pour l’équipe de travail ici que pour les usagers. On est beaucoup en mode de déconstruction de la désinformation, mais aussi rassurer les gens, les écouter, les accompagner, surtout pour la santé mentale qui peut être fragilisée », mentionne Mme Gervais.

Elle constate que les impacts de cette situation se font moindrement ressentir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais les demandes ne cessent de grimper. La preuve: l’organisme a rejoint 4591 personnes en 2024-2025.

Une approche qui évolue

Fondée en 1998, l’entité qu’est Diversité 02 a beaucoup évoluée au fil des années, tout comme ses objectifs et ses services.

« Au départ, c’étaient des gens de la communauté qui voulaient tout simplement briser l’isolement, en organisant des activités sociales. Puis, les bénévoles se sont rendu compte que les gens qui se présentaient avaient d’autres besoins, de là ont débuté les demandes pour avoir du financement. Depuis 2020, on a implanté une variété de services et huit intervenants se sont greffés à l’organisme », soutient-elle.

Des interventions en groupe ou individuelles, divers ateliers, de l’accompagnement et du référencement, plusieurs activités sociales ainsi que la distribution de matériel de prévention font partie des services offerts par Diversité 02. De nombreuses formations sont aussi données, en visioconférence ou en présentiel. L’an passé, 2837 personnes ont été formées.

« Dans les interventions, par exemple, on part du principe que de faire partie de la communauté LGBTQIA2+, ce n’est pas une problématique, mais ça peut amener beaucoup de questionnements. Il y a plusieurs volets qu’on va aborder, comme la démystification des genres, les relations sociales, interpersonnelles, amoureuses. Ou encore rencontrer des gens qui voudront être accompagnés d’un intervenant dans leur transition pour se diriger vers un professionnel de la santé. »

La directrice générale dénote que 13% des sujets d’intervention sont axés sur la transphobie et l’homophobie, un taux assez élevé selon elle.

Pour encore plus de visibilité, Diversité 02 sera de retour avec un kiosque d’information à Jonquière en Musique cet été. Une occasion parmi d’autres de découvrir le travail crucial des intervenants, et d’aller chercher de l’aide au besoin.