L’École Sainte-Bernadette devient l’École Boréale

Portant le nom d’école Sainte-Bernadette depuis près de 70 ans, le Conseil d’établissement de l’institution d’enseignement, situé au cœur du quartier Murdock à Chicoutimi, entame une démarche pour un changement de nom pour l’année scolaire 2025-2026.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le changement du nom d’un établissement scolaire est un processus rigoureux, soumis à de nombreux critères. Le nouveau nom doit notamment « favoriser un sentiment d’appartenance, être distinct de celui des établissements du Centre de services scolaire voisin, afin d’éviter toute confusion sur le territoire, avoir un caractère significatif, positif et de pérennité, être approprié à une école primaire, afin que les élèves puissent y trouver une référence à leur spécificité », et plus encore.

De nombreuses raisons peuvent aussi être à l’origine d’une prise de décision visant le changement de nom d’un établissement scolaire. Dans le cas de l’école Sainte-Bernadette, ce sont les erreurs de livraisons et d’appels ainsi que la présence d’une autre école portant le même nom dans un rayon de moins de 20 kilomètres qui furent les causes principales de cette décision.

« Après les résultats de la consultation menée auprès des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la communauté, les membres du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Bernadette – L’Horizon ont retenu le nom final: École Boréale. Ce nouveau nom s’inspire de la beauté des aurores et de la force des grandes forêts pour se développer une identité qui lui est propre », mentionne le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Un changement de logo se concrétise également. Élaborée en collaboration avec le service des communications du CSS des Rives-du-Saguenay, « cette nouvelle identité visuelle, déclinée dans des teintes de vert, évoque à la fois l’engagement écologique de l’établissement et son lien étroit avec la nature. L’élément central du logo, un conifère, fait référence à la forêt boréale qui borde l’école ».

Construite en 1956, rappelons que l’École Sainte-Bernadette accueille des élèves de la maternelle jusqu’à la 6e année provenant de son bassin d’alimentation. Depuis sa mise sur pied, l’école a fait l’objet de travaux d’agrandissements afin d’y ajouter quatre salles de classe, un service de garde et un grand gymnase.