Nouvelle responsabilité pour le député Yannick Gagnon

Le député Yannick Gagnon hérite d’une nouvelle responsabilité. C’est par le biais d’une demande directe du premier ministre François Legault que le député de Jonquière secondera le ministre de la Jeunesse Mathieu Lacombe, en s’occupant de ce qu’on appelle le Secrétariat à la jeunesse. Ce dernier aura entre autres pour mission, dit-on, de déployer le Plan d’Action jeunesse 2025-2030 lancé mardi avec un portefeuille de près de 515 M$ sur cinq ans.

Messieurs Legault et Gagnon se sont rencontrés récemment pour discuter de plusieurs enjeux et c’est lors de cet entretien que le premier ministre lui a demandé si Yannick Gagnon pouvait en faire davantage pour la jeunesse du Québec, sur quoi le député a alors acquiescé. M. Gagnon hérite donc de cette nouvelle responsabilité d’adjoint gouvernemental à la Jeunesse, tout en conservant sa fonction comme adjoint gouvernemental du Sport, du Loisir et du Plein air avec la ministre Isabelle Charest. Rappelons que Yannick Gagnon connaît bien la jeunesse puisqu’il a œuvré 17 ans à titre de directeur général du Patro de Jonquière, et que plus récemment, il a également participé à la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux chez les jeunes.