Plus de 3 000 $ amassés pour la Maison d'Éloïse

La Maison d’Éloïse, qui héberge depuis 16 ans des gens vulnérables atteints de déficiences intellectuelles et physiques, et qui opère dans ses locaux situés à côté de l'église Saint-Dominique à Jonquière, tenait en fin de semaine dernière une vente de garage afin de récolter de l’argent pour ses résidents. Deux jours où les visiteurs ont été généreux et où on a pu amasser 3 050 $.

L’activité se déroulait sur le terrain situé entre l’église Saint-Dominique et la Maison. Une panoplie d’objets offerts en dons était disponible pour l’événement ainsi que des hot-dogs pour ceux qui avaient un creux.

Les deux bénévoles et organisateurs de la vente de garage, Vincent Boivin et Pierre Brisson, remercient donc chaleureusement tous les gens qui les ont appuyés dans la belle aventure du week-end. L'argent amassé permettra d'offrir à ces personnes un moyen d’égayer leurs journées, de les promener aussi. Les résidents nous demandent souvent de les divertir, avec du karaoké, par exemple.