Lancement d’une opération nationale pour contrer la vitesse

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), s’unissent afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier.

C’est dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) VITESSE, qui se tient jusqu’au dimanche 15 juin prochain, que les policiers interviennent de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière, et plus particulièrement à l’égard des comportements reliés à la vitesse. Ils interviendront aussi en lien avec le respect des signaux émis par les signaleurs routiers et la lisibilité des plaques d’immatriculation. Le déploiement de l’opération Vitesse se poursuivra cette année sous le thème “Respecter les limites de vitesse, c’est la base!”. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions. Les policiers rappellent que si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, le nombre de blessures et de décès sur les routes du Québec diminuerait considérablement.