Une vente de garage au profit de La Maison d’Éloïse

La Maison d’Éloïse à Jonquière organise une vente de garage cette fin de semaine afin de récolter de l’argent pour ses résidents.

L’activité va se dérouler sur le terrain de l’église Saint-Dominique et de La Maison d’Éloïse. Une panoplie d’objets offerts en dons sera disponibles pour l’événement ainsi que des hotdogs pour ceux qui ont l’appétit.

La Maison d’Éloïse est une entreprise qui héberge depuis 16 ans des gens vulnérables atteints de déficiences intellectuelles et physiques. Le Bénévole et organisateur de la vente de Garage, Vincent Boivin, souhaite offrir à ces personnes un moyen d’égayer leurs journées avec l’argent amassé. « On aimerait que les gens participent pour que l’on puisse leur offrir les choses qu’ils nous demandent souvent, comme un système de karaoké, une console et des activités pour que quelqu’un puisse venir les divertir », ajoute-t-il.

Vincent Boivin se porte bénévole pour l’entreprise depuis le mois de février. Il vient discuter avec les gens et tend une oreille attentive à leurs besoins. Les résidents sont pour lui source de bonne humeur.

Les tables seront sur place de samedi à dimanche, et il sera également possible de contribuer en faisant un don sans avoir à acheter quoi que ce soit.