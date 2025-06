Les Voyageurs y ont débuté leur saison

Malgré les rénovations qui s’effectuent au Stade Richard-Desmeules, rien n’arrête l’équipe des Voyageurs de Jonquière, qui a débuté sa saison au terrain de Kénogami. De nouvelles estrades, l’ajout de filets protecteurs, la réfection du champ intérieur, l’aménagement de l’enclos des releveurs ainsi que la remise à neuf de l’éclairage ont fait partie des principaux préparatifs qui ont permis de rendre le tout possible.

« Il fallait protéger les maisons sur la rue Cabot : une fausse balle, ça peut aller très près des résidences. On a installé, sur la ligne du premier but et du troisième but, des filets protecteurs. Toutes les clôtures sont neuves. Il va y avoir un employé de Garda qui va protéger le parc Alcide-Reid, en cas de coup de circuit, il va être en mesure de protéger nos jeunes », mentionne le conseiller municipal du district 3 et président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault.

Les estrades ont aussi eu droit à une cure de rajeunissement, comme en témoigne M. Thiffault.

« On a ajouté de nouvelles estrades, alors que celles qui étaient déjà présentes ont pu avoir un petit coup de peinture. Avec ça, on devrait pouvoir attirer plus de 600 spectateurs. Parallèlement, on a mis davantage de terre et de produits dans l’avant-champ, pour le solidifier. Ce sont des rénovations majeures qui ont été accomplies », ajoute-t-il.

L’éclairage a aussi été refait, principalement pour le baseball mineur.

Le président des Voyageurs de Jonquière, Sylvain St-Pierre, est fort heureux de pouvoir débuter la saison à Kénogami.

« Pour l’ensemble du stade, beaucoup de travail a été fait, je pense qu’il vient de prendre du galon. On va même être capable de tenir des compétitions ici, ça va être un deuxième stade et ça va être intéressant de venir y jouer. Et pour les jeunes, il y a tellement de belles améliorations, ça va être formidable pour eux », rapporte-t-il.

L’élu municipal remercie d’ailleurs les services de la Ville qui ont contribué à la livraison d’un stade de baseball rafraîchit. Rappelons que l’infrastructure, qui avait été inaugurée en 2023, avait déjà reçu des investissements de 1,1 M$ pour des travaux de réfection. À ce moment, le système d’éclairage, les clôtures, les salles de bain et les abris des joueurs avaient été actualisés.

Ce sont 10 des 11 derniers matchs de la saison 2025 qui seront joués à domicile pour les Voyageurs de Jonquière, alors que la réfection du Stade Richard-Desmeules devrait se conclure au début du mois d’août.