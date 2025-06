Une première étape pour une ouverture prévue cet automne

Une première étape a été franchie la semaine dernière pour l’aménagement d’un nouvel écocentre à Saint-Ambroise afin de remplacer celui qui a fermé ses portes pour toute la période estivale.

La MRC-du-Ford du Saguenay a publié un appel d’offres le 27 mai afin que les travaux débutent durant l’été en prévision d’une ouverture cet automne. Selon le document, l’ouverture des soumissions aura lieu le 26 juin et cet écocentre sera situé en face du Domaine La Florida.

Le préfet de la MRC Gérald Savard et maire de Bégin n’a pas voulu dévoiler le coût des travaux à venir, mais espère qu’ils commenceront le plus tôt possible.

« Ce sera notre 7e et on aimerait l’opérer à partir de septembre ou octobre prochains. »

Ce nouvel écocentre permettra aux citoyens de Saint-Ambroise, Bégin et Saint-Charles-de-Bourget de se départir de produits, de matériaux ou de matières qui ne sont pas acceptés dans la collecte de déchets ou de matières compostables.

« On veut qu’il soit ouvert à l’année, précise le préfet, pour diminuer le plus possible ce qu’on envoie au site d’enfouissement à Hébertville. »

D’ici là, les citoyens peuvent se débarrasser de leurs matières résiduelles en se rendant dans les écocentres de Jonquière ou Chicoutimi-Nord puisqu’une entente a été conclue en ce sens avec la Ville de Saguenay. Ils peuvent aussi fréquenter l’écocentre de Saint-David-de-Falardeau ou celui de Saint-Honoré.

Cela implique un plus long déplacement, mais Gérald Savard est confiant que les citoyens seront coopératifs ou patienteront pour disposer de leurs rebuts.

« Je pense que les gens sont capables de comprendre que c’est pour une bonne raison. Au pire, ils vont les accumuler en attendant l’ouverture du nouvel écocentre. »

Pas de plainte de déversement sauvage

De son côté, le maire de Saint-Ambroise, Lucien Gravel, indique que tout se passe bien, du moins jusqu’à maintenant.

« On n’a reçu aucune plainte de déversement sauvage à la municipalité. Et aucun site utilisé de façon non respectueuse de l'environnement n’a été découvert durant les observations faites par nos chefs d’équipes. Mais c’est certain qu’on interviendra au besoin. »

Le maire est confiant que ces nouvelles installations, qui remplaceront celles autrefois opérées par RSI Environnement, correspondront davantage aux exigences et aux besoins des utilisateurs.

« Ce qu’on veut faire, c’est augmenter la durée des semaines d’ouverture. Que cet écocentre soit presque ouvert à l’année en gérant nous-mêmes les heures d’ouverture pour en venir à des coûts moindres. En 2024, le transport, l’enfouissement lorsque nécessaire et la cueillette nous a coûté 240 000$. »