Des bénévoles dévoués depuis 20 ans au transport de dons d’organes

En 2024, 28 policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont effectué 45 transports de dons d’organes à travers la province, suivant de très près le record de 2021, qui s’élevait à 51 transports. La collaboration des familles de donneurs, des divers établissements de santé et des policiers bénévoles de l’Association canadienne des dons d’organes et de tissus (ACDO) avec le SPS a permis à 551 personnes de retrouver un train de vie normal l’année dernière.

« Les transports s’effectuent par des policiers, bénévolement, dans plusieurs municipalités de la province. Par exemple, si quelqu’un décède à l’hôpital de Chicoutimi, et qu’il y a la possibilité de prélever ses organes pour sauver des vies, des équipes médicales des centres de transplantation à Montréal se déplacent en avion ou en auto pour effectuer le transfert des organes à partir d’ici », explique le capitaine à la direction de la surveillance du territoire, Jérôme Paquet, qui ajoute que des transports peuvent se faire à partir de l’aéroport de Bagotville ou même jusqu’à l’Étape, dans la Réserve faunique des Laurentides.

Le Service de police de Saguenay s’implique dans le transport de dons d’organes via l’ACDO, un organisme à but non lucratif, mais également avec Transplant Québec. Les bénévoles doivent demeurer en tout temps disponibles en dehors de leurs heures habituelles de travail, pour être capables d’agir dans les plus brefs délais.

« En tant que policier, ce n’est pas nécessairement de conduire en urgence, mais d’assurer un transport efficace. Ce qui est important, c’est que les bénévoles puissent être prêts à tout éventualité 24h sur 24, sept jours sur sept », rapporte M. Paquet.

En date du 31 décembre 2024, 856 personnes au Québec étaient toujours sur la liste d’attente en vue d’une transplantation d’organe.

Sensibilisation à la cause

Le cœur du message porté par M. Paquet et son équipe est la sensibilisation de la population à la cause.

« Il faut que les gens en parlent avec leurs proches, de leurs dernières volontés, de savoir s’ils veulent donner leurs organes. Ils peuvent aussi signer la carte d’assurance maladie ou s’inscrire au registre de la RAMQ pour le don d’organes. Comme ça, quand un événement malheureux survient, ça empêche de laisser la famille dans l’ambiguïté lors de décisions qui doivent se prendre assez rapidement. »

Le capitaine, ayant reçu lui-même une greffe de foie en 2021, admet que son expérience lui permet désormais de voir son travail de coordonnateur et celui de son équipe sur le terrain sous un nouvel angle. Sans compter l’aspect le plus essentiel, soit de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu’un qui se bat pour sa vie dans l’attente continuel d’un appel qui pourrait tout changer.

Parallèlement, les personnes ayant un proche décédé qui a permis un don d’organes recevront la médaille du lieutenant-gouverneur, au mois d’octobre prochain. Une cérémonie de reconnaissance sera organisée à la cathédrale de Sherbrooke à cet effet. Les policiers du SPS et des autres municipalités accompagneront ces gens-là, qui seront décorés d’une marque symbolique.