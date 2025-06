4 M$ octroyé pour moderniser son programme de fonderie

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 4 M$ au Centre de services scolaires (CSS) des Rives-du-Saguenay afin de moderniser le programme de fonderie qu’offre le CFP du Grand-Fjord, à Chicoutimi.

Le programme d’études change par ailleurs de nom, celui qui sera désormais connu sous le titre de Transformation des métaux et fusion. La demande a été logée au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, peu après sa visite des installations du centre de formation professionnel, au mois d’avril dernier. Le but premier de cet investissement est de permettre aux étudiants de pouvoir se placer à 100% sur le marché du travail, mais aussi pour répondre aux besoins des industries.

En ce qui concerne la modernisation des installations, l’automatisation et la robotique ont été mises de l’avant, l’essentiel de l’investissement couvrant les frais pour l’achat et l’aménagement d’une unité de moulage automatisée dans la prochaine année. Des unités mobiles seront aussi déployées pour offrir la formation directement en entreprise dans des industries situées à l’extérieur de la région.

Le programme touchera également tout type de métaux, et couvrira un éventail plus large d’industries métallurgiques du Québec. La demande pour le programme de La Baie est déjà aussi bien présente, et pourrait augmenter davantage.