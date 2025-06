À partir de maintenant jusqu’au 7 juin, il s’agit de la sixième édition de la semaine de sensibilisation au respect des stationnements pour les personnes handicapées.

Sous le thème Vous voulez ma place? Prenez aussi mon handicap, l'objectif de cette semaine est de rappeler aux gens que les espaces réservés ne sont pas un privilège, mais bien un droit et une nécessité pour les personnes qui vivent avec un handicap. Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) vont, à cette occasion, accroître leurs patrouilles dans les différents stationnements de la ville pour s’assurer que les automobilistes respectent la réglementation en vigueur. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, en parle plus en détail.

« C’est juste de rappeler à la population l’importance du respect des stationnements pour personnes handicapées, autant pour réitérer le fait qu’il ne faut pas s’y stationner s’il n’y a pas de besoin, ainsi que pour respecter les cases avoisinantes, parce que ces gens-là en ont besoin pour entrer et sortir de leur véhicule. C’est sûr que dans ces semaines-là, on est plus attentif. »

Il précise également le fait que des amendes pouvant aller de 150 à 200$ peuvent être émises en cas d’infraction à certains règlements.

« Des constats d’infraction peuvent effectivement être remis, souvent même à deux articles différents, soit au règlement municipal ou au Code de la sécurité routière. On peut même en profiter pour rappeler à la population de ne pas utiliser de vignettes de stationnement qui sont périmées. Normalement, on sort, on vérifie la date et on s’assure qu’il est bel et bien valide », énonce-t-il.

La Ville de Saguenay affirme quant à elle que plusieurs mesures sont mises en place sur son territoire pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.