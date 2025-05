L’aménagement de la « Place de la cathédrale » s’amorce

Les utilisateurs du centre-ville de Chicoutimi verront apparaître d’ici deux à trois semaines les balbutiements du changement de visage de la rue Racine, notamment avec le début de l’aménagement de la « Place de la Cathédrale » dans le haut du centre-ville.

Le projet, cher aux yeux de la conseillère municipale Mireille Jean, est le résultat des consultations qu’elle a menées récemment. La place, qui sera aménagée devant le temple religieux, est l’initiative qui avait alors reçu la faveur populaire. C’est lors de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, la semaine dernière, que Mireille Jean a donné plus de détails quant au réaménagement de l’endroit.

« On fait un premier pas dans ce projet avec le montage d’une placette à même la rue Racine, qui devient à sens unique entre la rue du Séminaire et la rue Bégin. Ça nous donne justement l’espace pour créer un parc urbain linéaire, dans lequel se trouvera des aménagements pour permettre aux usagers du centre-ville de pouvoir aller prendre une pause dans un lieu bucolique », mentionne-t-elle.

La conseillère explique que le tout se fera à peu de frais et n’impliquera pas trop de chamboulements quant aux cases de stationnement.

« Grâce au sens unique, on refait la configuration des rues autour, ce qui nous permet de récupérer l’équivalent du même nombre de cases de stationnement que celles éliminées par les installations du parc urbain. Des actions concrètes pour le centre-ville, c’est important, et on commence à le faire », précise-t-elle.

Chantier à prévoir sur la rue Lafontaine

Autre changement important pour les habitués du centre-ville chicoutimien: d’ici une semaine, on fera disparaître un feu de circulation sur la rue Racine pour le remplacer par un arrêt obligatoire dans toutes les directions.

« C’est quelque chose de positif, car ça permettra une meilleure fluidité entre les piétons et les automobilistes », explique Mme Jean.

D’autre part, un important chantier débutera au début du mois de juin, toujours sur la rue Lafontaine. Les infrastructures d’eau et d’électricité seront remplacées, ce qui signifie que d’autres inconvénients sont à prévoir dans le secteur.

« Des rues seront fermées, des détours seront à faire. On va séparer les eaux usées des eaux pluviales et des fils électriques seront passés sous terre. »

Ces travaux, qui seront réalisés par Hydro-Québec, s’inscrivent dans la vision 2024-2040 du centre-ville de Chicoutimi. Il s’agit d’un investissement de 5,6 M$ de la part de la Ville de Saguenay.

Rappelons aussi qu’une nouvelle portion de piste cyclable sera aménagée cet été entre le boulevard Barette et la rue du Sauvignon. Les travaux sont estimés à 1,6 M$. Une demande de subvention de 6 M$ a été déposée au fédéral pour prolonger ce tronçon jusqu’à Laterrière au cours des prochaines années.