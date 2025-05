Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean poursuivi pour 1,2 M$

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) se fait poursuivre par la famille de Carl Marceau, pour la somme de 1,2 M$.

Les faits reprochés au CIUSSS remontent au 24 mai dernier, moment où Carl Marceau, qui était admis à l’hôpital pour évaluer son état de santé, s’est enlevé la vie en se jetant du quatrième étage de l’édifice. Selon la famille du défunt, le CIUSSS n’aurait pas pris en compte les multiples menaces du suicide faite par le soixantenaire. Menaces qui auraient été entendues par des membres de la famille et par une infirmière.

L’avocat de la famille du défunt, Me Dominic Bouchard, insiste que le CIUSSS avait été mis au courant des menaces, mais qu’ils n’auraient rien fait. « Pour l'instant, sous réserve d'entendre leur version [du CIUSSS], on n'a pas pris au sérieux la situation. Cela a fait en sorte que monsieur n'avait pas seulement des intentions, mais il a commis le geste », a-t-il déclaré. Le CIUSSS devrait répondre à la poursuite d’ici une quinzaine de jours, selon Me Bouchard.