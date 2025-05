Autre investiture à venir pour l’ERD

L’Équipe du renouveau démocratique (ERD) annonce une autre investiture à venir, la 10e, en vue de l’élection municipale de novembre prochain.

Il s’agit cette fois de celle du district 4, actuellement représenté par le conseiller Kevin Armstrong, district qui englobe notamment le centre-ville de Jonquière, le parc de la rivière-aux-Sables et aussi ce qu’on appelle le quartier de la petite France. Les électeurs ont jusqu’au 3 juin prochain pour manifester leur intérêt à se présenter pour l’échevinage de ce district sous la bannière de l’ERD. L’investiture est prévue pour le mercredi 4 juin à 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb, de la rue Pelletier Jonquière. Et si la tendance de l’ERD se maintient, suivant l’annonce de cette investiture, il est à prévoir qu’un candidat ou une candidate intéressé(e) devrait normalement annoncer publiquement sa candidature dans les heures suivant cette première annonce pour le district 4. Rappelons aussi que le conseiller du secteur, Kevin Armstrong, n’a toujours pas annoncé officiellement son intention de solliciter ou non un renouvellement de mandat. Mais selon des sources proches du 92,5, il ne reviendrait pas.