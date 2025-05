L’école primaire L’Horizon fait peau neuve

Après des investissements s’élevant à 5,6 M$, les élèves et les membres du personnel ont enfin pu réintégrer leur école entièrement rénovée. L’inauguration des nouveaux espaces aménagés au sein de l’école primaire L’Horizon, située sur la rue Jolliet à Chicoutimi, a été effectuée jeudi dernier.

« Ça a vraiment été un beau wow. La situation est un peu particulière parce qu’en plus de constater des rénovations, pour les élèves, ce n’était pas leur école d’avant. Habituellement, avec ce genre de changement, les élèves sont relocalisés pendant la durée des travaux et y reviennent une fois que c’est terminé. Pour nous, ça n’a pas été le cas », mentionne le directeur de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Raynald Gagné.

Les 164 élèves ont bel et bien été relocalisés lorsque l’école L’Horizon a fermé ses portes en juillet 2023 pour le début des travaux. Cependant, les deux tiers d’entre eux allaient désormais demeurer de façon permanente au Lab-École Saguenay, tandis que l’autre tiers a été dirigé vers la Pulperie de Chicoutimi.

« Tous ces élèves-là, et les enseignants, étaient des gens qui quittaient l’école sans avoir la chance de la voir rénovée puisqu’ils n’allaient pas retourner dans cette école-là », ajoute-t-il.

Parallèlement, l’École primaire André-Gagnon vivait un débordement d’élèves, raison pour laquelle il avait été convenu que ceux se trouvant dans les classes à pédagogie Montessori, de la première à la sixième année, allaient trouver refuge à L’Horizon une fois les travaux terminés.

« Pendant un an, ces élèves ont été envoyés dans une aile spécialement aménagée au pavillon Laure-Conan du Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord. On avait aussi deux classes en trouble du langage qu’on a conservé à L’Horizon. Lors de la rentrée 2024-2025, ils ont découvert une toute nouvelle école, qui n’est plus une école de quartier », soutient M. Gagné.

Le principal intéressé témoigne du fait que les membres du personnel ainsi que les élèves ont trouvé le résultat final incroyable.

Remise au goût du jour

Construite en 1953, l’école L’Horizon a été contrainte de subir de premiers travaux en 1968, à la suite d’un incendie. En raison de son état général et de son indice de vétusté (D), l’école figurait parmi les établissements prioritaires à rénover.

Les rénovations comprennent donc le désamiantage d’une grande portion du bâtiment, le remplacement des finis intérieurs, des luminaires, des éléments électriques et de plomberie, l’ajout d’une unité de ventilation pour améliorer la qualité de l’air et d’un chauffage radiant, le réaménagement de certains espaces de vie, le rafraichissement du gymnase et l’agrandissement d’une partie de la fenestration des classes.

« Redonner de la luminosité à l’école, c’était primordial. Tous les murs et les plafonds ont été arrachés pour enlever l’amiante. Les classes ont été rebâties, avec des coins apaisants, des lavabos, des armoires encastrées. Au lieu d’avoir des corridors avec des casiers, des alcôves ont été aménagés avec des tables de style bistrot. Les rénovations ont joué un rôle important dans la motivation du personnel au travail. Les enseignants étant plus motivés que jamais à travailler dans cet environnement ne font que tirer vers le haut tous les élèves, c’est magique », admet le directeur du CSS.