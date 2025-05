Un tout nouveau véhicule d’animation, par et pour les jeunes

La Corporation Les Adolescents et La Vie de quartier de Chicoutimi (AVQC) lance son tout nouveau véhicule d’animation, un projet unique destiné à aller à la rencontre des jeunes de 11 à 17 ans de Chicoutimi, que ce soit dans les parcs ou les centres d’achat. Ce véhicule, transportant du matériel ludique, sportif et artistique, permettra d’offrir un soutien et une intervention adaptés aux besoins des adolescents par le biais de l’animation.

Le lancement du véhicule a eu lieu récemment à la Place du Royaume de Chicoutimi.

« Normalement on prend nos véhicules pour se déplacer dans les milieux, puis on prend du matériel avec nous pour aller faire des activités d’intervention avec les jeunes selon leurs besoins. Avec cette voiture, ce qui est génial, c’est qu’elle est complètement aménagée pour qu’on puisse trainer énormément de matériel avec nous. Ce qui est beau aussi, c’est que l’on peut déployer un auvent en cas de pluie, on a accès à l’eau avec un lavabo si on fait de la peinture et qu’il faut se nettoyer », mentionne la coordonnatrice clinique pour l’AVQC, Christina Lévesque.

Mme Lévesque donne des exemples de matériel qui peut être utilisé par la corporation avec les jeunes en fonction des activités et des interventions qui sont planifiées.

« Il y a des récurrences dans certains milieux, et on voit aussi des problématiques dans certains quartiers ou avec des groupes en particulier. On a des fusils Nerf, entre autres, et quand on remarque qu’il y a des problèmes d’esprit d’équipe, ou de communication, on va jouer avec eux pour travailler ces aspects-là. Parfois, d’être dehors et jouer au basketball, ça crée plus de liens que si on était dans un bureau à parler », émet-elle.

Le projet n’aurait pas pu voir le jour sans les nombreux partenaires qui y ont contribué, soit le Club Richelieu, le Club lions, le Club Kiwanis, Desjardins et la Fondation Cogir.

« Ils ont donné des sous autant pour l’acquisition du van, qui est un véhicule entièrement neuf. Les organismes communautaires comme nous, on n’a souvent pas beaucoup de budget, donc grâce à eux on a eu à débourser rien du tout. On est vraiment content, et les jeunes le sont encore plus », ajoute Christina Lévesque.

C’est par ailleurs l’entreprise Hémisphère Van Inc., de Trois-Rivières, qui a confectionné l’intérieur du van, qui comprend un lavabo, des tiroirs pour ranger des jeux de sociétés, une machine à slush et un projecteur, en plus des diverses sections pour y disposer du matériel.

Les jeunes aux commandes

L’organisme, qui existe depuis 1992, fait confiance aux jeunes dans la planification de leurs activités pour l’été qui s’en vient. Toutefois, cette manière de faire apporte une difficulté supplémentaire dans les demandes de subventions pour la corporation, qui admet, malgré cet élément, vouloir continuer à tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes de s’épanouir pleinement.

« Ce qui nous aide le plus, actuellement, c’est le financement à la mission. On veut que les idées partent des jeunes, sans que l’on doive leur imposer quoi que ce soit. On veut absolument continuer de développer ces liens-là avec eux, tout en faisant rayonner l’adolescence parce que c’est tellement une belle période dans une vie », conclut-elle.