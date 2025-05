Joannie Villeneuve et Centraide, une histoire de passé et de présent

Franchisée Subway, Joannie Villeneuve ne s’attendait pas se faire approcher par l’organisme Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean pour recréer, 30 ans plus tard, la publicité de la campagne de financement de 1993 pour laquelle elle avait été le principal modèle. Un avis de recherche publié sur Facebook et deux heures ont suffi pour que Centraide la retrouve en décembre 2023.

« C’est Bérénice, aux communications chez Centraide, qui a trouvé un cadre de moi quand j’étais jeune. Pour remettre en contexte, j’avais fait une publicité pour ma belle-mère qui étudiait en ATM dans le temps. Son projet, il était justement lié à la cause de Centraide. Je suis même passée à la télé, et j’étais affichée sur toutes les pintes de lait Nutrinor. On a laminé ces photos-là, et chez Centraide, ils en avaient conservé une. Bérénice voulait accrocher cette photo-là sur son mur, mais en échange, le directeur général lui a demandé de retracer la petite fille qui se trouvait dessus. Je devais avoir quatre ou cinq ans à l’époque! », raconte Joannie Villeneuve, en entrevue avec Le Réveil dans la succursale Subway du boulevard Talbot à Chicoutimi.

C’est après ces retrouvailles qu’un an plus tard, Joannie Villeneuve a reçu un appel du directeur général de Centraide SLSJ, Martin St-Pierre, qui lui a fait part d’une opportunité.

« Martin me dit qu’ils avaient besoin d’une coprésidente pour leur campagne de 2024, que mon profil serait parfait pour ça et que, étant dans le monde des affaires, je devais bien connaitre les deux autres coprésidents, soit Jean-Samuel Allard et Yvan Pageau. J’étais surprise sur le coup. J’ai pris le temps de réfléchir, mais je n’ai pas hésité à embarquer. Je me suis dit que ça allait être une belle expérience », ajoute-t-elle.

Un organisme à découvrir

C’est en se prêtant au jeu l’année dernière que Joannie Villeneuve a compris que Centraide SLSJ était un organisme qui méritait d’être découvert par beaucoup plus de gens.

« Les gens ne connaissent pas assez Centraide, il faudrait qu’on en parle plus. Ils aident une multitude d’organismes et c’est tellement précis, analysé. Quand un organisme a besoin de plus, ils vont essayer de contribuer plus. C’est près d’une personne sur quatre qui va utiliser les services de Centraide, c’est énorme », soutient-elle.

Elle dénote parallèlement que son expérience auprès de Centraide lui a permis de comprendre l’importance de bien entretenir son réseau de contacts. Un élément qui lui est aussi fort utile dans son travail de franchisée.

« Je pense que c’est important de prendre soin de ce réseau-là parce qu’on ne sait jamais quand on va en avoir besoin, pour soi-même ou pour nos employés. Quand les gens voient que tu as du cœur et que tu veux contribuer, ils seront là pour toi. »