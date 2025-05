Expositions, concours et voyage au menu

Six décennies après sa fondation, le Club de photo de Chicoutimi continue de documenter la mémoire de Saguenay. Pour souligner cette longévité, le club organisera diverses expositions et plusieurs concours destinés à la population en 2025.

« C’est vraiment intéressant de voir les énormes changements qui se sont produits au courant de ces 60 dernières années. Avant, la photographie était quelque chose de plutôt laborieux, et il y avait aussi des coûts rattachés à ça. La chimie pour prendre les photos, c’était un procédé tout autre que celui de maintenant. Ça évolue encore hyper rapidement aujourd’hui, même avec l’avènement des téléphones cellulaires, encore beaucoup de gens se mettent à la pratique de la photographie avec un appareil », mentionne la présidente du Club de photo de Chicoutimi en poste depuis trois ans, Caroline Fournier.

Mme Fournier dit voir d'un bon œil les échanges qui se déroulent entre les membres, dont la tranche d’âge varie entre 30 et 70 ans.

« Nos membres échangent beaucoup, les discussions sont intéressantes entre les plus aguerris et les débutants », raconte-t-elle.

Rappelons que le Club de photo de Chicoutimi, auparavant le Club de photo amateur de Chicoutimi, a été fondé en 1965 par six passionnés de photographie, soit Léopold Sabourin, Jacques Girard, André Laflamme, Guy Barrette, Jocelyn Gagné et Antonio Tremblay. Sa mission première : promouvoir l’art photographique au sens large.

« Avec le club, on tient des conférences sur différents sujets, on fait des sorties photos. Avec la venue du Zoom photo festival, ça nous ouvre beaucoup de portes. On aime être dynamique dans notre approche, en allant chercher divers thèmes, les animaux, les fleurs, les spectacles, le portrait. »

Programmation 2025

Le vernissage de l’exposition annuelle du Club de photo de Chicoutimi, « Petits bonheurs », s’est déroulée il y a deux semaines à La Pulperie de Chicoutimi pour marquer le lancement du projet de capsule temporelle dans le cadre du 60e anniversaire.

Des appareils Polaroid ont été mis à la disposition des visiteurs pour immortaliser la soirée. Chaque photo, accompagnée d’un mot personnel, a été déposée dans une boîte. Ces souvenirs seront ensuite scellés dans une capsule qui sera officiellement fermée lors d’un événement en janvier 2026. L’exposition sera présentée jusqu’au 14 juin prochain.

C’est également en juin que les membres du club partiront à Québec le temps d’un court séjour, accompagnés d’un photographe professionnel et de 40 participants pour un expérience inédite.

Les célébrations se poursuivront jusqu’en décembre 2025 où une dernière exposition à saveur historique conclura cette année de festivités.

« Au-delà que ce soit gratifiant, j’essaie vraiment de rendre ça humain. J’avais envie que les gens se retrouvent entre eux, tout en ayant un loisir commun », témoigne Caroline Fournier.