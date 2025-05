Le Club modélisme Saguenay présente sa quatrième édition de l’Exposition de modèles réduits ce samedi 24 mai, à la Cité St-François de Jonquière dès 10h00. L’an dernier, l’événement avait attiré plus de 300 personnes, jeunes et adultes, de même que des modélistes des quatre coins de la province. Le regroupement espère en faire autant cette année.

« Il va y avoir de l’animation au courant de la journée. Plusieurs clubs en provenance de l’extérieur viennent écouler les maquettes que leurs membres souhaitent vendre. Par ailleurs, il s’agit d’un événement très convivial, la communauté pratiquant ce loisir est très soudée, même si ce passe-temps est souvent exercé en solitaire. Tout est vraiment amical et cordial », mentionne le secrétaire-trésorier du Club modélisme Saguenay, Hervé Charbonneau.

Une variété de catégories de modèles seront présentées aux visiteurs, pour tous les goûts et tous les âges, passant du modèle militaire, aux véhicules nautiques, jusqu’à la science-fiction et les figurines. Une quarantaine d’exposants sont attendus, autant en provenance du Saguenay-Lac-Saint-Jean que de l’extérieur de la région.

« Il y a beaucoup de détails qui sont ajoutés et pensés dans ces maquettes. C’est pratiquement un travail d’horloger. C’est intéressant et impressionnant à voir. Les maquettes représentent souvent des choses que l’on connait, comme les anciens CF-18 de la Base de Bagotville. C’est fait ressurgir de beaux souvenirs pour certains », soutient-il.

Les jeunes se sentiront aussi interpellés, rapporte M. Charbonneau.

« On veut que l’initiative permette d’accueillir les plus jeunes dans ce monde-là. On espère grandement venir élargir notre clientèle et redéfinir l’engouement pour le modélisme. »

Des concours auront lieu au courant de cette journée. Le public sera notamment appelé à voter pour leurs maquettes préférées parmi neuf catégories. Des prix seront aussi remis par un jury désigné par le club, sur des éléments plus spécifiques, pour finalement honorer la maquette la plus marquante à leurs yeux.

Le coût d’admission à l’événement est de 2$. La moitié des recettes amassées iront au Corps de cadets 2646.

Un réseau qui prend de l’expansion

L’univers du modélisme est encore peu connu dans la région. Toutefois, des journées comme celles de samedi ouvrent la voie à des passionnés, qui travaillent généralement dans l’ombre. Hervé Charbonneau peut facilement en témoigner, lui-même étant un adepte de ce loisir.

« Les gens font ça dans leurs sous-sols, plus ou moins seuls. Pour ma part, j’en mange, littéralement. J’ai un atelier et beaucoup de modèles en cours. Avec l’avènement de l’internet ça a énormément changé. Maintenant, les gens peuvent partager leur travail, il y a des pages Facebook, les clubs se multiplient, on peut ainsi échanger des ressources, des conseils, des techniques. »

Rappelons que le Club modélisme Saguenay a été fondé en 2022.