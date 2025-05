Les opérations de marquage des chaussées débutent dans la région

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les opérations de marquage des routes sous sa responsabilité sont en cours sur l’ensemble du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les opérations, qui représenteront l’équivalent de plus de 5000 kilomètres de lignes repeintes, se poursuivront jusqu’à l’automne. Le ministère rappelle que pour s’assurer de réaliser un travail de qualité, un convoi composé de véhicules signaleurs et du camion traceur se déplace à une vitesse variante entre 10 et 20 km/h. Les automobilistes sont donc priés de respecter la signalisation en place, de ne pas circuler sur les lignes fraîchement peintes, et de ne pas dépasser le convoi de marquage. S’il y a lieu, pour enlever des éclaboussures de peinture au latex, il est important de nettoyer son véhicule rapidement à l’aide d’un jet d’eau à pression.

Secteurs visés

• En mai :

- Autoroute 70, entre le carrefour giratoire situé à La Baie, jusqu’à la bretelle de sortie conduisant au chemin Saint-Benoît, à Jonquière;

- Route 172, dans le secteur Canton-Tremblay, jusqu’à l’intersection avec la route 138;

- Plusieurs endroits sur la route 169, autour du lac Saint-Jean.

• En juin :

- Route 169, à partir d’Hébertville, jusqu’à l’intersection avec la route 175, dans la réserve faunique des Laurentides.

• Au cours des mois de juillet à septembre :

- Route 175, de l’intersection avec la route 170, à Chicoutimi, jusqu’à Stoneham;

- Route 155, de l’intersection avec la route 169, à Chambord, jusqu’au lac au Pékan, situé au kilomètre 195;

- Route 172, de la rue Élie, à Chicoutimi-Nord, jusqu’à l’intersection avec la route 169, à Alma.