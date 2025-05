Les travaux débutent sur le boulevard du Saguenay

Les piétons et cyclistes, qui craignaient pour leur sécurité en empruntant le couloir piétonnier et cycliste sur le boulevard Saguenay à rivière-du-Moulin, peuvent se réjouir. D’importants premiers travaux de reconstruction du garde-corps et de la piste cyclable débutent ce mardi, pour s’échelonner jusqu’au 13 juin prochain.

Rappelons que la portion problématique longeant la rivière Saguenay a connu en moins d’un an un affaissement, en plus de deux accidents qui ont endommagé les parois du couloir. Mentionnons que la semaine dernière, le conseiller du secteur Marc Bouchard répondait aux critiques du prétendu laisser-aller de la ville dans ce dossier, alléguant que des travaux correctifs seraient bientôt mis en branle. ll y a donc fermeture d’une section de la piste cyclable dans ce secteur dès ce mardi. La circulation piétonne sera transférée du côté sud entre le feu de circulation de la rue Racine Est et la rue de l’École. La circulation se fera en alternance avec feux à proximité des travaux. Un ralentissement est donc à prévoir dans ce secteur. Les usagers de la route sont donc priés de prévoir leurs déplacements en conséquence.