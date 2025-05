Début du Sommet sur l’industrie forestière

C’est ce mardi qu’a lieu à Saguenay le Sommet sur l’industrie forestière. Présenté au Montagnais de Chicoutimi, l’événement se déroule sous le thème “Pour vivre de la forêt”, et regroupe plusieurs acteurs de l’industrie, dont les travailleurs et leurs syndicats, de même que les entreprises forestières.

Des chercheurs et des scientifiques sont également présents alors que des conférences sont prévues. Des membres des Premières Nations assistent aussi à ce sommet, notamment l’Innu de Mashteuiatsh Francis Verreault-Paul, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL). Le sommet sur l’industrie forestière revêt une importance capitale étant donné le contexte économique actuel et les droits de douanes que brandissent les Américains.