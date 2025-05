L’engagement de Michel de Champlain reconnu et célébré

L’Almatois Michel de Champlain a fait honneur à sa région le 2 mai dernier à l’occasion de la 28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec, d’où il est reparti avec un prix dans la catégorie Bénévole.

C’est André Simard, directeur général d’Equitem à Roberval, qui a soumis la candidature du bénévole retraité de la Sûreté du Québec.

« Je cherchais une façon de rendre hommage à la carrière de bénévole de Michel, qui s’implique dans notre organisation depuis plusieurs années, et j’ai eu l’idée d’approcher le député Éric Girard et son équipe pour que nous puissions y réfléchir en commun. C’est lors de cette rencontre que l’idée du Prix hommage-bénévolat Québec est apparue. Ayant déjà une idée de l’ampleur des engagements de Michel, je savais qu’on avait une candidature vraiment exceptionnelle et qu’il fallait absolument tenter notre chance. Ça valait le coup et je suis très fier de toute la reconnaissance témoignée à Michel depuis l’obtention du prix, c’est pleinement mérité. »

Equitem est un organisme de réinsertion socioprofessionnelle basé à Roberval et s’adressant principalement aux personnes judiciarisées et/ou éloignées du marché du travail. L’organisme possède également une usine-école à Jonquière depuis quelques années.

Le président de la Marmite fumante d’Alma, Réjean Couture, ne peut que chanter les louanges du bénévole lui aussi.

« Michel est très généreux de son temps et est toujours partant pour accomplir les tâches. Sa vaste expérience dans différents domaines en fait un bénévole sur qui nous pouvons toujours compter. Comme l'expression le dit: il en a vu d'autres! »

Michel de Champlain est le responsable de l’avant-midi les mercredis à la Marmite fumante depuis 2023.

Bénévole depuis l’adolescence

C’est à croire que le bénévolat est inscrit dans l’ADN du septuagénaire, lui qui offre son aide gratuitement à une multitude d’organisations, notamment sportives, depuis une soixantaine d’années.

Sa première expérience comme bénévole remonte à ses 16 ans, lorsqu’il devient moniteur sur les terrains de jeu du Patro de Bagotville, aujourd’hui disparu. L’hiver, le jeune Michel de Champlain entraîne des équipes de hockey de calibres inférieurs au sien durant quelques années.

À la fin de ses études à La Baie, Michel de Champlain quitte la région pour Baie-Comeau, où il intègre la Sûreté du Québec. Fidèle à lui-même, c’est bénévolement qu’il participera à l’organisation de matchs de hockey sur la Côte-Nord.

« À tout bout de champ, j’organisais une @Ri:game@Ri de hockey à Rimouski. On partait en avion, on montait à Sept-Îles pour jouer au hockey. »

Arbitrage

Michel de Champlain revient au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1975 après avoir été muté au poste d’Alma. Il y terminera éventuellement sa carrière comme enquêteur.

« J’ai commencé à m’impliquer dans le hockey mineur à Alma. Étant donné mon expérience en arbitrage, je m’occupais des arbitres, de leur formation, des choses comme ça. »

Michel de Champlain mentionne au passage que si c’était à refaire, il aurait préféré devenir arbitre professionnel. « Je me serais organisé pour faire une carrière en arbitrage. J’aimais assez ça pour ça. Je serais allé à Québec, où il y a plus de vision, de dépisteurs de talents », confie-t-il, sans regret toutefois.

Lutte olympique

Toujours est-il qu’en marge des Jeux du Canada de 1983 à Chicoutimi, le policier contribue à la mise en place d’un comité de lutte olympique régional, comité grâce auquel deux jeunes de la région pourront compétitionner dans la discipline.

En 1984, Michel de Champlain et d’autres membres du comité formeront, toujours à titre de bénévole, un club de lutte olympique à Alma. Le club sera maintenu jusqu’au tournant des années 90.

« J’étais même allé suivre un cours d’instructeur pour montrer les bases de la lutte aux jeunes. »

Autres implications

Michel de Champlain s’est également impliqué dans l’organisation du Tournoi de hockey des policiers durant trois ans, dont deux comme président. Il sera aussi membre du comité organisateur du tournoi de curling senior provincial durant 18 ans.

Comme si n’était pas suffisant, chaque année de 1982 à 2002, le bénévole contribuera aussi à l’orchestration du 10 km Adidas d’Alma, année qui signera la fin de la course. Michel de Champlain a été le président de l’épreuve lors des cinq dernières éditions et, parlant de présidence, il assurera également celle de la Véloroute des Bleuets pour une période de cinq ans.