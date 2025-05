La sécurité sera augmentée après une situation d'intimidation

Le conseiller municipal Claude Bouchard a immédiatement réagi au fait qu’une mère et son jeune fils aient été victimes d’intimidation au parc des Peintres, situé dans ce qu’on appelle “le quartier des peintres” à Jonquière.

Des patrouilles policières et des travailleurs de rue augmenteront leur présence dans le secteur pour pallier tout problème. Le Quotidien rappelle qu’Alyson Lemieux et son jeune fils Jake se sont fait tirer des roches dessus par un groupe de dix à quinze jeunes alors que Jake s’amusait dans la petite piste à rouleaux. La publication de la maman sur les réseaux sociaux a d’ailleurs été partagée plus de 700 fois.

Le conseiller municipal Bouchard a rapidement contacté la jeune mère de famille pour lui dire que la situation était prise très au sérieux et lui assurer que des mesures seront mises en place pour remédier à la situation. Claude Bouchard ajoute même que cette situation n’est pas la première de la sorte, et qu’il y a eu plusieurs problématiques du même genre dans les dernières années. Même si la maman hésitait à contacter les policiers, ne voulant pas nuire aux jeunes en question, le conseiller Bouchard répond que c’est pourtant la chose qu’on doit faire, ce que confirme le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif.

Le service du travail de rue du Patro, à Jonquière, a aussi été appelé par la Ville à accentuer sa présence aux abords du parc des Peintres dans les prochaines semaines. La coordonnatrice du service, Vanessa Gravel-Tremblay rappelle aussi que les parents ont un rôle à jouer au niveau de l’intimidation et que, s’ils se sentent dépassés par les comportements de leur jeune, il est toujours possible de se rapprocher de leur service pour qu’ils soient ensuite référés aux bonnes ressources.