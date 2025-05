Josée Gagnon décorée de la Médaille du Député

C’est à sa plus grande surprise et avec beaucoup d’émoi que Josée Gagnon, cofondatrice de Clowns thérapeutiques Saguenay (CTS), s’est vu remettre la médaille de l’Assemblée nationale par le député de Jonquière Yannick Gagnon, jeudi soir.

Faisant lui-même partie des gens diagnostiqués cette année, M. Gagnon a profité de la soirée du dévoilement des résultats de la campagne 2025, qui se déroulait au Côté-Cour, pour annoncer à la principale intéressée qu’il lui octroyait une Médaille du Député pour ce qu’elle a accompli jusqu’à présent avec CTS depuis 2007.

Et que dire, mis à part le fait que Josée Gagnon s’attendait à tout, sauf à ça.

« Je suis sans voix, complètement, il y a tellement de gens qui m’appuient derrière tout ça. Je ressens une gratitude infinie, je suis touchée, ça me touche énormément. C’est quelque chose que je n’aurais même pas espéré dans ma vie, je suis vraiment dépassée par les événements présentement », a-t-elle mentionné après la remise de la médaille.

C’est avec Moïra Scheffer-Pineault qu’elle a fondé l’organisme, il y a bientôt 20 ans. CTS valorise les personnes malades dans leurs moments difficiles, notamment, en faisant des interventions en pédiatrie et dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). À ce jour, leur équipe a fait plus de 40 000 rencontres avec les personnes âgées et plus de 20 000 rencontres avec les familles de la pédiatrie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’ailleurs, c’est avec un montant total de 93 448$ que s’est conclue la campagne 2025. L’an passé, une somme de 72 000$ avait été amassée.