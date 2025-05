Un bilan positif vers une police de proximité

Le Service de police de Saguenay (SPS) dresse un bilan positif de sa dernière année, après la présentation de son rapport d’activités 2024, marquée par des interventions accrues contre la criminalité locale.

Plusieurs initiatives ont été mises en place telles que l’Opération visibilité dans les centres-villes de Saguenay, les opérations nationales concertées, le projet IMPACT et les opérations de sensibilisation pour les véhicules hors route.

Rappelons qu’en mars dernier, le conseil municipal de Saguenay avait approuvé une enveloppe de 3,2 M $ sur deux ans pour la mise en place du Groupe d’intervention en violence urbaine. Le mandat de ce groupe est clair : s’attaquer aux trafiquants de stupéfiants et aux réseaux criminels organisés actifs dans les quartiers résidentiels, près des écoles et dans les lieux publics comme les terminus.

« Les statistiques sont assez majeures depuis septembre 2023, en lien avec la violence urbaine sur notre territoire. On a ajouté des mesures d’atténuation, ce qui représente de nombreuses heures de travail pour essayer de diminuer les chiffres concernant les crimes contre la personne ou la propriété », mentionne le directeur du SPS, Mathieu Perron.

Les autorités s’inquiètent également de la hausse de la circulation d’armes à feu prohibées. Pour y répondre, le SPS insiste sur l’importance de maintenir une forte pression sur les groupes criminels, en les forçant à se désorganiser. En marge de ces préoccupations, le SPS remarque une hausse du phénomène de l’itinérance à Saguenay, un aspect qui devra être pris en compte dans les interventions futures de la police et des partenaires communautaires.

Le SPS a procédé à l’embauche de 21 nouvelles recrues l’an dernier.

Aucun décès à signaler pour le Service incendie

Le Service de sécurité incendie de Saguenay a également déposé son rapport annuel 2024 au conseil municipal la semaine dernière. Une année marquée par la stabilité du nombre d’appels et l’efficacité des actions de prévention.

Les pompiers de Saguenay sont intervenus à 126 reprises pour des incendies de bâtiment. Toutefois, aucun décès n’a été enregistré sur le territoire au cours de la dernière année. Un bilan qui témoigne de l’efficacité des mesures de prévention et d’intervention du SSI. À ce titre, le SSI a effectué plus de 11 000 visites de prévention dans des résidences, en plus de déployer diverses campagnes de sensibilisation.

Les pompiers réaffirment d’ailleurs l’importance de munir chaque étage d’une habitation d’un avertisseur de fumée fonctionnel.

« Cet équipement demeure le meilleur moyen de protection pour la population. J’encourage tout le monde à vérifier les avertisseurs de leur résidence et à les changer au besoin. La prévention est la clé pour sauver des vies », a conclu le directeur du Service de sécurité incendie, Éric Morin.

Au total, 2 182 appels ont été enregistrés en 2024, un chiffre stable par rapport à 2023. Une proportion importante de ces appels est attribuable aux fausses alarmes. Conscient de cet enjeu, le Service de sécurité incendie poursuivra ses efforts en 2025 afin de réduire ce type d’appels en intensifiant la sensibilisation auprès des propriétaires de bâtiments sujets aux alarmes répétitives.

Par ailleurs, les pompiers sont également intervenus à plusieurs reprises, outre les incendies, pour assurer la sécurité des citoyens de Saguenay. Ils ont effectué 54 désincarcérations de véhicules, ainsi que 16 sauvetages sur glace et nautiques.