Début des travaux à l’automne pour le pavillon Saint-Jacques et la piscine extérieure

Le pavillon Saint-Jacques à Arvida subira une réfection majeure dans le cadre de la construction de la nouvelle piscine chauffée prévue au parc du même nom. L’ensemble du projet totalise un investissement de 8 M$, lequel a été entériné la semaine dernière par les élus de la Ville de Saguenay.

Rappelons d’abord que le bâtiment érigé en 1949 sera conservé pour son intérêt patrimonial. L’option d’une démolition totale avait déjà été envisagée. Une étude menée par la Chaire de recherche en patrimoine urbain de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) avait permis de sauver le bâtiment.

« On ne se le cachera pas, c’est un pavillon qui a un certain statu patrimonial, et de cette forme-là, il n’y en n’a pas énormément. Je dirais même qu’il est vraiment unique. À l’intérieur, des travaux d’aménagement seront effectués pour avoir des douches et des vestiaires neufs », mentionne le président de l’arrondissement d’Arvida et conseiller municipal, Carl Dufour. Il ajoute que le pavillon continuera d’accueillir les patineurs de l’anneau de glace durant la période hivernale.

Les contrats pour les plans et devis, de même que ceux pour les services professionnels en architecture et en ingénierie ont été attribués par le comité exécutif de Saguenay pour un montant de 100 000 $. Les travaux débuteront à l’automne prochain, pour une ouverture du site au début de l’été 2026, espère M. Dufour.

« Il ne faut pas oublier que le parc Central est tout un endroit pour les activités extérieures. C’est un des plus beaux parcs de la région et de loin, notamment avec le terrain de football, la piste d’athlétisme, les terrains de basketball et de tennis, ainsi que le pumptrack. On regarde pour y intégrer un terrain de volleyball de plage », précise l’élu du district 5.

Une cinquième et dernière piscine

La piscine chauffée extérieure d’Arvida sera la dernière des cinq prévues dans tous les arrondissements. Quatre cents baigneurs pourraient s’y rendre une fois qu’elle sera ouverte au public.

« Il n’y aura plus de piscines non chauffées. Ce sont des projets qui sont importants, je suis vraiment content de voir que ça avance comme ça. C’est bien fait, et avec les pavillons en plus, ça ajoute beaucoup aux installations », laisse savoir le conseiller municipal et président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault. Les équipements sont déjà accessibles du côté de La Baie (Saint-Alexis), Chicoutimi (Rosaire-Gauthier) et Jonquière (Alcide-Reid). Les travaux devraient se conclure au mois de juin du côté de Chicoutimi-Nord.