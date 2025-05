Dernière messe à l’église Saint-Isidore de Chicoutimi

Dimanche dernier aura marqué un tournant important dans l’histoire religieuse régionale, alors que l’église Saint-Isidore a été l’hôtesse de sa dernière messe. La célébration avait pour but de souligner officiellement la fermeture du lieu de culte.

« On ne ferme pas des églises le cœur joyeux. On aura tout fait pour la conserver, mais les difficultés financières devenaient de plus en plus lourdes, et le coût pour des réparations étaient très élevées », mentionne le président et marguillier de la paroisse Notre-Dame-du-Royaume, Donald Perron.

Rappelons que lors d’une assemblée de la communauté chrétienne Saint-Isidore tenue le 17 novembre 2024, la décision de vendre l’église a été prise alors que les paroissiens et paroissiennes ont voté à 74 % pour la vente. Les acquéreurs de l’église, du presbytère et du terrain sont Marc St-Gelais et Steve Simard, de Immeubles MCJR, ainsi que Domaine du Saguenay. L’offre d’achat était de 250 000$.

La messe a été présidée par le prêtre modérateur de l’unité pastorale du Fjord, l’abbé Denis Côté.

Projet de conversion

Selon les plans de conversion, le presbytère abritera une trentaine de logements destinés aux étudiants, et l’église servira à la tenue d’activités sportives dans le cadre de programmes sports-études. Dans le presbytère, un local au sous-sol pourrait être loué à bas prix par la communauté pour la poursuite des activités de culte, d’après une entente prise avec les promoteurs.

« Le processus n’est pas facile depuis le mois de novembre, on travaille très fort dans ce dossier-là. C’est quelque chose de nouveau qui s’implante et il faut accepter ça. Il y a la possibilité de créer quelque chose de différent. Ça demeure un deuil pour plusieurs, mais la nouveauté ne fait pas mal pour autant », exprime M. Perron.

Le projet d’Immeubles MCJR et Domaine du Saguenay a été retenu parmi plusieurs autres propositions présentées à la fabrique de la paroisse en 2023 et 2024. Lors de deux appels d’offres, cinq projets ont été présentés et évalués par le conseil des affaires économiques du diocèse.

Deux entités fusionnent

Parallèlement, le Conseil des Chevaliers de Colomb 13580, qui était logé au rez-de-chaussée de l’église Saint-Isidore, annonce par le biais de son Grand Chevalier Carol Grenon que l’organisation fusionnera avec le Conseil 1989 de Chicoutimi. Les deux entités siègeront prochainement dans un local au sous-sol de l’église Très-Saint-Sacrement.