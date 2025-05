Circulation perturbée à Chicoutimi

Après leur congrès annuel qui s’est tenu à Chicoutimi les 8, 9 et 10 mai derniers, plus de 2000 camionneurs artisans de toutes les régions se dirigent vers le parlement de Québec ce mercredi. Déjà, plus d’une cinquantaine de camions sont stationnés à l’hôtel Mont-Valin, situé sur le boulevard Talbot.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Luc Tardif, mentionne qu’environ 85 camions sont attendus dans ce secteur, le départ pour Québec étant prévu pour 9h00. Il ajoute que la circulation devrait être perturbée sur une voie pendant un moment dans ce secteur, et que la population est invitée à faire preuve de patience dans le contexte. Ce sont entre 3000 à 4000 camions qui devraient faire leur entrée dans la capitale ce mercredi.