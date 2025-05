1,4 M$ pour la construction d'un pavillon d'accueil pour Le Panoramique

C’est en fin d’après-midi mardi qu'a été donnée la 1e pelletée de terre des travaux du pavillon d'accueil du centre de vélos de montagne Le Panoramique. Instaurés par la ville de Saguenay et Rio Tinto, et assistés par la ministre Andrée Laforest, les travaux seront réalisés au coût total de 1,4 M$.

La lancée des travaux s'est notamment faite en compagnie de la ministre, de la mairesse Julie Dufour, du conseiller Michel Tremblay et du responsable des communications de Vélo Saguenay, Vincent Desautels. Étant une institution du vélo dans la région, Le Panoramique accueille près de 30 000 passionnés par année.

Cependant, les installations sur place ne sont pas en mesure d'accommoder les cyclistes. C’est pour cette raison que la Ville de Saguenay et ses partenaires se sont rassemblés pour créer un pavillon d’accueil qui aura des installations sanitaires permanentes avec des douches, luxe qui n’est pas disponible actuellement, alors qu’une seule toilette sèche fait office de salle de bains pour l’entièreté du site.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a applaudi les efforts du conseiller Michel Tremblay, qui a mis le projet de l’avant au sein du conseil municipal. Elle en a aussi profité pour expliquer d’où viennent les investissements liés au projet.

« Au départ, on est parti avec un projet de 400 000$, pour la Ville, qu’on a bonifié, pour une somme finale de 1,5 M$. Rio Tinto, un partenaire incroyable qui est venu y ajouter une contribution financière de 300 000$, le bureau de la ministre Andrée Laforest, 50 000$ ainsi que la campagne citoyenne Accro du Pano, qui a permis de récolter 50 000$ », énumère-t-elle.

Selon le responsable des communications de Vélo Saguenay, Vincent Desautels, le pavillon d’accueil va permettre une bonification des infrastructures présentes.

« On va offrir aux gens des salles de bain homme-femme et pour les gens avec un handicap. On va aussi avoir une belle salle de réunion et de l’hébergement lorsqu’il fera moins beau. Une splendide terrasse, qui va permettre à tout le monde de vivre son après vélo, de manger une bouchée et de repartir dans les sentiers pour en profiter au maximum. »

Jimmy Bouchard vs le gouvernement: commentaires de la ministre

Le 92,5 Ma radio d'Ici en a profité pour aborder avec la ministre Andrée Laforest le fait que la semaine dernière, lors de la séance du conseil de ville, le conseiller municipal Jimmy Bouchard y est allé d'une sortie en règle contre le gouvernement caquiste et sur l'absence partielle ou totale d'argent de ce dernier envers plusieurs institutions ou projets régionaux, comme le musée du Fjord et la conversion de l'église Saint-Edouard. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait alors complété cette sortie en ajoutant que des promesses avaient pourtant été faites par les députés régionaux.

Débloquant ce mardi un montant pour Le Panoramique provenant de son budget discrétionnaire, la ministre a commenté ci-dessous cette sortie en ces termes.

« Je ne suis jamais dans la confrontation, je n’ai pas entendu ça, mais je sais que pour la culture on a doublé les montants et à l’époque, un 7,4 M$ avait été octroyé à l’église Saint-Édouard. Maintenant, ce sont les municipalités qui sont responsables de prendre les montants, de faire le projet, ou de les revoir », insiste-t-elle.

La construction officielle du pavillon commencera le 19 mai prochain et le projet devrait se conclure avant la prochaine saison hivernale.