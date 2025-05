Claude Bouchard veut obtenir un second mandat

Le conseiller municipal de Shipshaw, Claude Bouchard, sera de la course pour l’élection municipale de novembre prochain. Le représentant du district 2 annonce donc qu’il sollicitera un deuxième mandat lors des élections municipales prévues le 2 novembre prochain.

Le conseiller Bouchard mentionne “qu’il s’engage à défendre ses citoyens avec la même conviction, en restant proche d’eux et en travaillant sans relâche pour améliorer leur qualité de vie”. En entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici, le conseiller disait avoir la tête “pleine de projets”.

« Il y a encore beaucoup de projets qui sont en cours présentement, que je veux être capable de mener à terme, ce sont des projets qui me tiennent à cœur. J’ai encore besoin d’un petit peu plus de temps. J’ai gagné beaucoup d’expérience dans ce premier mandat, donc tranquillement pas vite on va commencer à travailler sur la campagne en vue des élections. »

Claude Bouchard siège aussi au sein de plusieurs commissions au sein du conseil municipal, notamment comme président de la Société de transport du Saguenay (STS). Et parlant du conseil municipal, la mauvaise ambiance des derniers temps ne l’a pas découragé de se présenter à nouveau.

« Je pense que j’ai été capable de faire la part des choses, je pense que ce qui est important pour moi, ce sont les citoyens de Saguenay. On se doit de trouver le moyen de faire avancer la ville, on n’a pas le temps de se chicaner », mentionne-t-il.

Mentionnons en terminant que Claude Bouchard veut aussi promouvoir l'équilibre entre les meilleures pratiques environnementales et le développement de nos industries régionales.