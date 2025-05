Des activités tenues dans la région avec le Service de police de Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) participe à la Semaine de la police 2025 qui se tient jusqu'au 17 mai, sous le thème « Au cœur de l’action, l’humain avant tout ». Cette semaine thématique est l’occasion pour la population de rencontrer les policières et policiers de leur localité, de participer à des activités communautaires et de mieux comprendre le rôle essentiel que jouent les services policiers dans la société.

Pour l’occasion, des membres du SPS seront à Place du Royaume le mercredi 14 mai, entre 13h30 et 15h30 pour l’activité « Café avec un policier ». Cette activité vise à discuter avec les citoyens sur divers sujets qui les préoccupent, répondre à leurs questions, le tout dans un contexte d’ouverture et de rapprochement.

Le lendemain, des membres du SPS courront dans les rues de Saguenay à l’occasion du Relais de la flamme au profit des Jeux olympiques spéciaux. La population est invitée à nous rejoindre devant la scène du Vieux Port de Chicoutimi dès 18h00.

Des activités variées seront également organisées partout au Québec, incluant des rencontres citoyennes et des kiosques d'information, des ateliers de sensibilisation sur la sécurité et la prévention, des démonstrations d'interventions et des visites de postes de police, ainsi que des activités éducatives dans les écoles et les milieux communautaires.

Dans le cadre de cette semaine, le ministère de la Sécurité publique soulignera également la Journée de reconnaissance policière du côté de l’École nationale de police du Québec, un moment pour exprimer sa gratitude et sa fierté envers les policières et policiers du Québec.