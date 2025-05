Un trottoir toujours aussi dangereux à rivière-du-moulin

L’état de décrépitude avancée du trottoir et de ses gardes-fous longeant le boulevard Saguenay, dans le quartier rivière-du-Moulin à Chicoutimi, continue d’alimenter les passions mais surtout le découragement au sein de la population.

À un point tel que Dominick Béland, bien connu de par son implication sociale et aussi par son poste d’administrateur chez Jean Coutu, n’a pas hésité en fin de semaine dernière à prendre le bâton du pèlerin et à lancer un cri du coeur auprès des élus pour que ces derniers réagissent et s’attaquent enfin au problème, qui perdure depuis près d’un an sans que rien ne soit corrigé.

On se rappellera que la base du trottoir et de ses gardes-fous souffrent d'effritement et d’affaissement, et que de simples barrières et des blocs de béton y ont été mis en place en guise de “solution” temporaire depuis près d’un an. Mais de toute évidence, le manque d’interventions de la part du conseiller du secteur et des élus de l’arrondissement de Chicoutimi exaspère l’homme d’affaires, qui invite urgemment à ce que les priorités soient mises à la bonne place et qu’on répare définitivement l’abord de portion de route utilisé par les piétons et les cyclistes, au lieu d’y aller de nouvelles dépenses ailleurs.

Dominick Béland cite en exemple l’argent investi à la zone portuaire, située à peine quelques kilomètres non loin, et le projet d’illuminer le pont Sainte-Anne. Il interpelle donc du coup la ministre Andrée Laforest, ¸de même que la mairesse Julie Dufour et l’ensemble du conseil municipal.

Questionné par le 92,5, Dominick Béland, cite brièvement n’avoir eu aucune réponse des élus, ni par le conseiller du secteur Marc Bouchard.Il signale toutefois que la conseillère et candidate à la mairie Mireille Jean a réagi à sa publication. M. Béland a préféré ne pas nous accorder d’entrevue, s’en remettant au bon vouloir des élus dans ce dossier.