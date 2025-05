La Coop de solidarité du Cap Jaseux couronnée entreprise de l'année

Le jeudi 8 mai au soir entre les murs du Théâtre C du Cégep de Chicoutimi s'est tenue la 21e édition du Gala des Dubuc, un événement qui célèbre l’ingéniosité et la force des compagnies de Saguenay et de ses alentours.

Organisé par la Chambre des commerces et d’industries de Saguenay-Le Fjord (CCISF), le gala permet par-dessus tout de mettre en valeur les compagnies de la région. Dans la catégorie Entreprise de l’année, c'est la coopérative de solidarité Cap Jaseux qui l'a remporté, pour ses investissements dans les infrastructures durables, accessibles et quatre saisons.

«Depuis plus de 20 ans, notre coopérative bâtit un tourisme durable entre terre, mer et air, en offrant des expériences immersives, accessibles et respectueuses de son cadre naturel exceptionnel», a déclaré la lauréate de l’entreprise de l’année, Rebecca Tremblay, à sa sortie de scène. Elle ajoute que « ce prix récompense un virage ambitieux vers une offre quatre saisons », et confirme que « l’innovation et l’écoresponsabilité peuvent aller de pair avec la vitalité économique et sociale ». Ce n’est pas la première fois que la coop se fait remarquer dans la région. Elle avait gagné le Prix Défi territorial l’année dernière.

Cette année, le Prix Défi territorial a été remporté par Lauréat Gagné Inc, une entreprise d’excavation située à l’Anse-Saint-Jean. Le Village-Vacances Petit-Saguenay a été récompensé dans la catégorie tourisme et événement, tandis que le Groupe Alfred Boivin devient le lauréat dans la catégorie employeur d’exception.