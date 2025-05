Non pas une, mais quatre centenaires aux Jardins Ste-Émilie

C’était jour de fête jeudi à la résidence pour aînés Les Jardins Ste-Émilie d’Arvida, alors qu’on rendait hommage non pas à une mais à quatre résidentes qui atteindront leur vénérable centième anniversaire en 2025.

C’est donc entouré de leurs amis et membres de familles qu’on a honoré mesdames Béatrice Cloutier, Géralda Fournier, Rolande Pettersen et Géraldine Deroy, qui atteindront respectivement leur centième le 31 mai, les 13 et 27 juillet, de même que le 13 décembre prochains.

Dans une ambiance de fête animée musicalement par le musicien-chanteur jeannois Réjean Lapointe (frère de la regrettée chanteuse country Lise Lapointe), les quatre dames ont été honorées notamment avec la remise de magnifiques gerbes de fleurs et de plaques commémoratives de Ville de Saguenay, celles-ci offertes par les conseillers jonquiérois Kevin Armstrong et Claude Bouchard, ainsi que par le président d’arrondissement Carl Dufour. Ce dernier semblait toutefois très sage, ayant reconnu dans l’assistance sa marraine, ce qui semblait conférer au conseiller arvidien une attitude angélique!

Questionnée sur la fête dont elle et les trois autres nobles dames faisaient l’objet, Mme Deroy a avoué d’entrée de jeu ne pas être tout à fait à l’aise avec l’ampleur de la fête. Mais, bonne joueuse, elle acceptait le tout de bon gré. Questionnée sur le secret de sa longévité, la dame toujours aussi alerte et visiblement en forme a livré le tout en ces termes. « Y en a pas tellement de secret. Je crois qu’il faut être à l’écoute de son corps. Et aussi avoir une bonne alimentation, une bonne vie rangée. Y a pas de mystère là-dedans : si on abuse, on paye pour! », analyse-t-elle en riant. « Mais si on est raisonnable, on vieillit comme on peut. Avec des hauts et des bas, mais avec plus de hauts! »

Et comment la noble dame occupe-t-elle ses loisirs? « Ça a toujours été le chant, comme passe-temps préféré. J’ai toujours fait partie de chorales. Quand je suis arrivée aux Jardins Ste-Émilie il y a 14 ans, il n’y avait pas de chorale. J’en ai bâti une avec les gens d’ici, le Chœur des Jardins Ste-Émilie ». La dynamique résidente aime aussi la lecture. « Je marche aussi beaucoup, je marche tous les jours, c’est un peu le secret de ma bonne forme ». Petite anecdote: Mme Rolande Pettersen s’est jointe à la fête après les premières mentions et remises, ne voulant en aucun cas manquer sa pratique avec la chorale du Chœur des Jardins Ste-Émilie pour le spectacle de fin d’année, prévu la semaine prochaine.