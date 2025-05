Un partenariat entre Hydro-Québec et l’UQAC

Hydro-Québec et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) annoncent ce jeudi un partenariat conjoint de 2,75 M $ pour la recherche appliquée en science des données, en cybersécurité et en intelligence artificielle (IA).

Lors de la conférence de presse organisée à l’UQAC, il a été mentionné que cette collaboration permettra à des étudiants de tous les cycles universitaires de réaliser des projets concrets en lien avec les infrastructures et les systèmes d’Hydro-Québec pendant leurs études.

L’objectif est de former une relève de qualité, de renforcer les capacités de la région et d’avoir un lien professionnel important avec l’UQAC. Une cohorte de cinq étudiants a déjà fait partie du projet et une douzaine d’autres est souhaitée d’ici la fin de l’année.

Les projets étudiants provenant d’Hydro-Québec seront variés. Ils pourront passer d’une marge de quatre à six mois jusqu’à une période d’un an et plus, tout dépendant du profil de l’étudiant et de son cycle.

Pour le professeur au département d’informatique et de mathématiques à l’UQAC, Kevin Bouchard, il est obligatoire de développer les enjeux d’IA et de cybersécurité abordés dans le partenariat. « C’est deux domaines qui sont l’avenir et porteurs d’innovation. On n’a pas le choix de mettre l’accent sur leur développement dans les prochaines années puisque c’est partout, pas seulement chez Hydro-Québec, mais dans les banques aussi et dans le fait que nos informations soient en ligne, etc. » soutient-il.

Voir loin

Le partenariat avec Hydro-Québec serait aussi un élément important pour le monde de demain. Le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson, explique que ceci prouve la volonté de faire progresser la science au service de la société. « Ce partenariat stratégique réaffirme notre engagement à relever les défis technologiques, environnementaux et économiques de demain. Il est la preuve concrète que la collaboration entre le milieu universitaire et de l’industrie est un levier puissant d’innovation et de développement durable », exprime-il.

Le chef en Développement & Évolution Cybersécurité chez Hydro-Québec, Marc-Gabriel Leclerc, appuie ces propos. Pour la compagnie, le partenariat avec l’Université du Québec à Chicoutimi s’incruste dans le plan 2035, qui vise à mieux consommer, à offrir un service plus fiable et à bâtir des infrastructures énergétiques au Québec et au Labrador.

Enjeu de sécurité

Dans les dernières années, Hydro-Québec a fait face, comme plusieurs autres compagnie, à de nombreuses cyberattaques. Bien que le partenariat n’ait pas été créé dans le but précis de régler cet enjeu, M. Leclerc croit bien évidemment que l’entente pourra contribuer à réduire les incidents.