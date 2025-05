Mireille Jean affrontera Julie Dufour

Mireille Jean annonce officiellement sa candidature à la mairie de Saguenay pour les élections du 2 novembre prochain. Elle met ainsi fin aux spéculations entourant sa possible candidature et assure qu’elle continuera à remplir son rôle de conseillère municipale jusqu’à la fin de son mandat.

Mme Jean a reçu les médias régionaux dans sa demeure de Chicoutimi, ce jeudi, entourée de ses proches. Il s’agit d’une décision qui a été mûrement réfléchie dans les derniers mois.

« J’aime beaucoup mon travail de conseillère, parce que ce n’est pas ça qui est remis en cause. C’est surtout le leadership qui n’est pas là, selon moi. La ville n’a pas avancée depuis les quatre dernières années, malheureusement. Je pense que toutes les facettes et toutes les expertises que je peux avoir, c’est à la mairie que je saurai les exploiter davantage », explique-t-elle.

Parallèlement, elle dément le fait que les consultations citoyennes qu’elle a tenue concernant l’avenir du centre-ville de Chicoutimi, en plus des divers ateliers, était une façon pour elle de se démarquer en vue d’une potentielle candidature à la mairie.



« Les sorties que j’ai faites, les analyses que j’ai effectuées aussi bien que les ateliers, pour les centres-villes du côté nord et sud, pour moi c’était important d’organiser ça dans mon rôle de conseillère. Je m’y connais, et j’avais des idées. Ces ateliers-là permettaient de partager mes idées avec l’ensemble de mes commettants. Je voulais aussi que nos centres-villes puissent être un sujet d’actualité, puisque ça touchait l’ensemble de la ville de Saguenay. »

Elle énumère quelques enjeux auxquels elle aimerait s’attaquer si elle est élue en tant que mairesse.

« La Zone ferroviaire, qui était la zone normalement qui aurait dû se développer, il n’y a encore rien là. La cohérence entre les projets de districts et l’esprit de clocher qui règne entre les arrondissements. Cette fusion de la ville, qui n’a pas avancer depuis quatre ans. La cohésion au conseil municipal qui est mise à mal de façon dramatique. C’est très malheureux qu’actuellement, avec ce qui se passe, ça manque d’unité, de collaboration, c’est éclaté. Je pense qu’il va falloir y travailler de manière importante », rapporte-t-elle.

Son programme électoral comprendra des projets et une vision concrète pour l’avenir de la ville. Celui-ci sera dévoilé dans les prochaines semaines, alors que quelques bribes d’information, liées notamment à l’itinérance et aux logements, ont été brièvement élaborées par la principale intéressée. Rappelons qu’elle affrontera la mairesse sortante Julie Dufour, la cheffe de l’ERD Christine Basque et Jacques Pelletier.