La Maison de naissance du Fjord-au-Lac célèbre ses 10 ans

La Maison de naissance du Fjord-au-Lac a souligné le 4 mai dernier ses 10 ans d’existence à Chicoutimi, en accueillant familles, enfants et anciens usagers lors d’une journée porte-ouverte organisée par le comité de parents. Depuis son ouverture en 2015, l’équipe de sages-femmes y a accompagné plus de 1000 accouchements, offrant une alternative humaine et personnalisée à l’hôpital.

Établie dans le bâtiment de la rue Vallier depuis le 15 avril 2015, la Maison de naissance est devenue un repère pour de nombreuses familles. « C’était important pour nous de permettre aux gens de revenir sur les lieux, de revoir leur sage-femme, et même de présenter leurs enfants qui ont grandi », explique Élizabeth Tailly, cheffe du service de sages-femmes du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Depuis l’ouverture, 1066 naissances y ont été accompagnées. Au total, plus de 1700 familles ont bénéficié d’un suivi, bien que toutes n’aient pas accouché sur place. « Certaines femmes doivent transférer vers d’autres services en raison de déménagements ou de complications. Ce n’est donc pas un suivi = une naissance », précise Mme Tailly.

L’établissement assure environ 200 accouchements par an. Une trentaine de sages-femmes et une vingtaine d’aides natales y ont œuvré depuis une décennie.

Stabilité et relève locale

L’équipe mise sur la stabilité et la proximité humaine : « Les familles reviennent souvent pour un deuxième ou un troisième bébé et reconnaissent les mêmes intervenantes. Plusieurs jeunes reviennent maintenant dans la région après leur formation en pratique sage-femme à Trois-Rivières, ce qui renforce notre équipe », se réjouit Mme Tailly.

Des services en pleine évolution

L’ouverture de la Maison de naissance a offert une réelle option aux parents hésitants, qui se tournaient auparavant vers l’hôpital par défaut. L’élargissement de l’offre, notamment les accouchements à domicile dans un rayon de 30 minutes autour du centre hospitalier, a également été bénéfique.

Les services en allaitement ont aussi été bonifiés, avec davantage d’accompagnement et d’information pour les familles.

Un champ de pratique qui s’élargit

La profession de sage-femme a connu de nombreuses avancées, tant sur le plan des responsabilités que des outils à disposition. « La liste des médicaments qu’on peut prescrire s’est beaucoup allongée. On fait maintenant du dépistage du VPH, de la surdité… Et on attend d’autres modifications législatives concernant les examens qu’on pourra faire nous-mêmes », ajoute Mme Tailly.

À plus long terme, l’équipe souhaite mieux desservir la population du Lac-Saint-Jean, où la demande est en croissance.