La Fête des Familles de retour à La Baie et au Bas-Saguenay

La Maison des familles de La Baie/Bas-Saguenay revient avec son événement à grand déploiement, la Fête des familles. Celui-ci se déroulera ce dimanche de 11 h à 14 h au 864 rue de la Fabrique. Près d’une centaine de parents avec leurs enfants sont attendus.

L’évènement se déroulera en amont de la Semaine québécoise des familles (semaine du 12 au 18 mai) et est organisé en collaboration avec la Table 0-5 ans, Enfants/Fjord, qui regroupe des représentants de tous les services communautaires et publics régionaux. Les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont donc conviées à l’événement, qui leur permettra de participer à une foule d’activités au courant de la journée.

« Il va y avoir des jeux gonflables, du maïs soufflé, des hot-dogs, de la barbe à papa, le tout dans une ambiance qui fait un peu fête foraine. L’animation sera entre autres préparée en ce sens-là. Les familles sont aussi invitées à venir faire leur propre petit pique-nique sur notre terrain », mentionne la directrice générale de la Maison des familles de La Baie, Carolane Waltzing.

Plusieurs kiosques de jeux tenus par des organismes seront également installés sur le site.

« La Maison des jeunes organise un coin maquillage, tatouage et peinture d’une fresque. Les Apprentis, eux, mettent en place un coin bricolage accessible à tous. Les membres de TrioLait tiendront pour leur part une section allaitement davantage réservée aux poupons. Il y aura aussi des ateliers de danses internationales dirigés par le Carrefour jeunesse emploi et des danseurs professionnels », énumère Mme Waltzing.

Rappel de la mission

La Maison des Familles a pour mission de soutenir, d’outiller et de valoriser toutes les personnes qui composent les familles d’aujourd’hui. Ses activités et services permettent de créer des ponts entre les générations et les classes sociales.

L’organisme poursuit notamment sa mission par le biais de sa salle de motricité 0-5 ans, située à La Baie, mais également présente dans les municipalités du Bas-Saguenay.

Mentionnons également le Jardin d’enfants, qui est accessible gratuitement lorsque le parent participe à une activité de la Maison. Le service du Halte-Répit est également accessible au coût de 5 $ par famille du mardi au jeudi de 9h00 à 15h30.

Ce ne sont là que quelques-uns des services offerts par la Maison des familles.

« Bien qu’on soit un centre intergénérationnel, le volet “parent” est majeur pour nous. L’an passé, toutes nos activités étaient plus que pleines, et la liste d’attente ne cessait de s’allonger. C’est plaisant de voir à quel point les parents trouvent du réconfort dans le fait de parler de leur expérience avec d’autres parents qui vivent la même chose. Ils jasent entre eux, ils se donnent des conseils, le côté “soutien” est très important », conclut la directrice générale.