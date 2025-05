Grève de la SÉPAQ

Les activités se déroulant dans les établissements et sites de villégiatures appartenant à la SÉPAQ risquent d’être perturbées dans les prochains jours et les prochains mois, alors que les employés de la SÉPAQ sont en moyens de pression et utiliseront la grève pour se faire entendre.

La première est d’ailleurs prévue la semaine prochaine, dès le jeudi 15 mai, pour une séquence de trois jours. Les activités de pêche risquent donc d’être fortement perturbées, alors que les employés de la SÉPAQ intensifient leurs moyens de pression. Les salaires demeurent le principal enjeu, alors que les employés gagnent 16$ à 17$ l’heure, alors que le salaire minimum atteint 16,10 $.

Parmi les autres points en demande de la part des travailleuses et des travailleurs à la table de négociation, on retrouve les iniquités de traitement, la flexibilité de gestion et la mobilité du personnel. Les travailleuses et les travailleurs se sont prononcés à 88,8 % pour exercer des moyens de pression lourds pouvant aller jusqu’au déclenchement d’une grève générale illimitée, qui pourrait être déclenchée à tout moment au printemps ou à l’été, alors que la saison bat son plein dans les parcs nationaux, les campings, les centres touristiques et les réserves fauniques.