Richard Martel réélu dans Chicoutimi-Le Fjord

Le député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord Richard Martel a été réélu hier pour un 4e mandat. Le taux de participation a été de 66,7 % dans la circonscription.

L’ex-entraîneur-chef des Saguenéens a défait son plus proche rival, le bloquiste Marc St-Hilaire, avec 17 010 voix d’avance, soit 33,9 % du vote.

Le libéral Stéphane Proulx a terminé 3e avec 31% des voix, suivi du néo-démocrate Raphaël Émond avec 975 votes. Yves Laporte du Parti Vert a quant à lui obtenu 467 votes tandis que François Sabourin du Parti populaire a obtenu 335 votes.

Richard Martel, qui n’a participé à aucun débat durant la campagne électorale, a reconnu qu’il s’agissait d’une lutte à trois. Au début de la soirée, lorsque le dépouillement du vote a commencé, le candidat libéral le devançait, puis ce fut au tour du candidat bloquiste.

Le Bloc Québécois avait notamment déployé de nombreux efforts durant la campagne pour tenter de gagner la seule circonscription du Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’il ne détenait pas à la dissolution du Parlement.

Une victoire corsée

« Je suis bien content de la tournure du vote, a mentionné Richard Martel, parce que c’était un peu plus difficile au début. C’était une victoire corsée et on savait que ça allait être serré. Mais j’ai une bonne équipe, on a travaillé fort et on a été capable de faire sortir le vote. »

Interrogé sur le fait qu’il devra continuer à vivre avec les deux autres députés bloquistes de la région, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe qui ont aussi été réélus, le politicien de 64 ans n’a pas voulu se prononcer.

« On va attendre. Je pense qu’on a travaillé fort dans l’adversité et je le souligne encore une fois, mon équipe a été extraordinaire. C’était comme ça à chaque élection et ça s’est souvent joué de peu. »

La « game » a changé

Appelé à commenter la défaite de son parti qui se dirigeait pourtant vers une victoire il y a quelques mois, le candidat conservateur a utilisé un langage sportif, affirmant que la « game » a changé durant la campagne électorale.

« On s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières semaines, le dernier mois, les tarifs avec Donald Trump. On va regarder ça à tête reposée. »

Rappelons que lors des précédentes élections en 2021, Richard Martel l’avait emporté avec 41,01 % des voix. Le politicien de 64 ans avait obtenu une majorité de plus de 3200 votes sur sa plus proche rivale à l'époque, la candidate du Bloc Québécois Julie Bouchard.