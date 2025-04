Importante intersection névralgique privée de ses feux

Les automobilistes circulant dans le secteur regroupant l’Axe, le Costco et le pavillon touristique de Chicoutimi doivent redoubler de vigilance. Les feux de circulation sont inopérants depuis dimanche, dans les quatre directions, à l’intersection des boulevards Talbot et du Royaume.

Leur alimentation électrique est coupée en raison de dommages dans le bâtiment d’où ils tirent leur électricité (bureau d’information touristique de Promotion Saguenay). Le conseiller aux relations médias et numériques de Ville de Saguenay, Dominic Arseneau, explique que leur alimentation électrique est coupée en raison de dommages dans le bâtiment d’où ils tirent leur électricité (bureau d’information touristique de Promotion Saguenay). On parle d’un dégât d’eau au sous-sol, qui empêche d’utiliser les équipements électriques qui alimentent les feux. Le Service des immeubles à pied œuvre pour réparer et nettoyer le tout. Tous les feux sont donc éteints à l'intersection névralgique. Des signaleurs sont aussi présents pour les heures de pointe.