La rivière Ashuapmushuan se libère de ses glaces

La rivière Ashuapmushuan s'est libérée de ses glaces, en face de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui 27 avril 2025. L'an dernier ce fut le 12 avril, soit 15 jours plus tôt qu’en 2025.



Habituellement on ajoute de 7 à 10 jours pour que le lac Saint-Jean se libère de ses glaces à 70% de sa surface, pourcentage traditionnellement à atteindre pour que les Jeannois se souhaitent un bel été. L’an dernier, le lac Saint-Jean a été déclaré libéré de ses glaces le 17 avril. On pense donc que cette année, ce sera le cas, quelque part entre le 4 et le 7 mai prochain.



Par contre, cette année on observe un phénomène différent. Les glaces, sur l’Ashuapmushuan, ont "calé" en face de l'Hôtel de Ville de l’endroit deux jours après que le drapeau soit passé en dessous du pont de la Ticouapé dans le secteur Saint-Méthode. En moyenne, ça se passe sept jours après la Ticouapé.