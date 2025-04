Le dossier progresse

Le dossier de l’entretien de la route L-200, qui chevauche les Monts-Valin, connait des avancées significatives, aux dires de l’Association d’entretien des chemins d’accès des Monts-Valin.

Mentionnons que depuis la dernière mise à jour du 5 mars dernier, plusieurs rencontres de travail ont eu lieu entre le conseil d'administration de l’OBNL, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Des échanges qui visent à identifier des solutions pour assurer le financement nécessaire à l’entretien de la L-200. Le tout permettrait à tous les utilisateurs de continuer d’emprunter un chemin sécuritaire et de qualité.

Ajoutons que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts entend annoncer prochainement des mesures concrètes pour appuyer le travail de l’association. Cette dernière tient à rappeler entretemps à tous les usagers l’importance de s’acquitter du droit de passage, essentiel au maintien de cette route. Les membres s’engagent activement à préserver l’accessibilité de cette infrastructure indispensable, précise-t-on, mais la contribution de 12 $ par passage (ou sous forme d’abonnement saisonnier) demeure primordiale pour en assurer la pérennité à court terme. Rappelons que malgré cette demande de l’association, plusieurs villégiateurs contestent le fait de payer ce droit de passage, estimant qu’ils payent déjà sous une autre forme ce droit de passage.