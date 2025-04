Une succursale à Chicoutimi pour Quai Lafantaisie

L’entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de quais d’aluminium depuis 1991, Quai Lafantaisie, a récemment ouvert une succursale à Chicoutimi, répondant ainsi à une demande croissante à Saguenay.

Le responsable du développement des affaires pour Quai Lafantaisie, Patrick Bureau, soutient qu’il y a de toute évidence un besoin important dans la région pour le genre de produits que propose son entreprise.

« On a ouvert à Québec il y a environ un an. Depuis notre ouverture, on voyait qu’il y avait une grosse demande du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On voulait aussi offrir aux gens une succursale près de chez eux, pour qu’ils ne soient pas obligés de se déplacer à Québec pour voir la salle de montre, ou pour récupérer des accessoires et des pièces », indique le principal intéressé.

À titre d’exemple, seulement l’an passé, la livraison de divers projets pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean pouvait être effectuée de deux à trois fois par semaine. C’est notamment pour offrir un meilleur service et pour limiter les déplacements que l’équipe de Québec a voulu se rapprocher de sa clientèle, ici.

Il s’agit de la dixième succursale lancée par le concepteur et fabricant de quais en aluminium. Le local, situé au 2747 boulevard Talbot, possède 3 500 pieds carrés et des investissements de 125 000 $ ont été nécessaires pour l’aménager comme il se doit. Un représentant aux ventes est sur place du mardi au samedi actuellement, alors que deux autres personnes ont été embauchées.

Les plans à moyen terme

Présentement, la succursale de Saguenay agit comme un bureau satellite de celui de Québec. Elle comprend tout de même une salle de montre, un atelier ainsi qu’un espace de rangement.

« Ce sont deux succursales qui se soutiennent l’une et l’autre. À Saguenay, les gens peuvent quand même aller se choisir des quais de certains formats. Les clients qui le veulent peuvent faire leur achat complet sur place, le matériel inclus », précise Patrick Bureau.

Selon la réponse du marché, ce dernier espère pouvoir rassembler une équipe complète à Saguenay pour offrir l’installation et la livraison. Pour l’instant, les clients qui choisissent ces options sont desservis par l’équipe de Québec.

Une variété de produits

En plus des collections de mobilier d’extérieur Sky et Hug de l’entreprise québécoise Couture Jardin, Quai Lafantaisie propose plusieurs types de quais modulaires, qu’ils soient flottants ou encore sur pieux.

« On possède une vingtaine de formats standards, donc à partir de ça, les clients peuvent se construire un projet vraiment personnalisé », conclu M. Bureau.