Gilbert Dominique quittera la vie politique plus tôt que prévu

Gilbert Dominique a décidé de quitter la vie politique. Le chef de la communauté de Mashteuiatsh a annoncé sur sa page Facebook qu’il se retirera de ses fonctions à partir du lundi 5 mai prochain, évoquant un épuisement professionnel.

« J’ai entamé depuis un certain temps une réflexion sur ma carrière politique, écrit Gilbert Dominique. Avec le recul, j’ai constaté que je suis complètement épuisé. Je n’arrive tout simplement plus à trouver l’énergie et la motivation nécessaire pour assumer pleinement ma fonction de chef pour le reste de mon mandat. Le stress et l’anxiété sont devenus des batailles que je dois livrer tous les jours. De plus, il m’arrive quelquefois de ne pas utiliser les bons remèdes pour y remédier. »

Le chef de la Première Nation ajoute que pour sa santé mentale et physique, il a pris la difficile décision de quitter la vie politique plus tôt que prévu. Son retrait de la vie politique sera effectif à partir de lundi 5 mai prochain.

Gilbert Dominique, qui est chef des Pekuakamiulnuatsh, a tenu à remercier sa communauté pour la confiance qu’elle lui a témoignée durant des années.

« Ce fut pour moi 15 belles années. Avoir eu l’occasion de représenter notre belle et grande Nation comme chef pendant autant d’années aura été pour moi un immense privilège et une grande source de fierté. Je vais quitter avec une certaine tristesse, mais la tête haute, car je suis fier de ma contribution apportée à notre Première Nation dans son cheminement vers son autonomie, la seule voie pour améliorer la santé en général. »